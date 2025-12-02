立法會選舉︱選舉論壇明恢復 政府：選舉繽紛日、嘉年華全取消 康文署部分措施續免費

行政長官李家超今早（2日）宣布12月7日立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，今午就立法會換屆選舉的安排會見傳媒。陳國基表示，立法會換屆選舉投票如期在12月7日舉行，選舉論壇將恢復8場功能界別論壇，明後日連續舉行，每天4場，內容會加入火災相關問題；12月6日不會舉辦選舉繽紛日，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」、多區嘉年華亦會取消，而康文署部分措施則繼續免費。

曾國衞又指，3個受火災影響的票站將在區內其他地方重新安排。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜立法會選舉12.7如期舉行 李家超：議員是政府重要改革伙伴 制訂法律防止火災慘劇再現

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名