立法會選舉︱選舉論壇明恢復 政府：選舉繽紛日、嘉年華全取消 康文署部分措施續免費

政情
更新時間：17:34 2025-12-02 HKT
發佈時間：17:34 2025-12-02 HKT

行政長官李家超今早（2日）宣布12月7日立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基聯同政制及內地事務局局長曾國衞，今午就立法會換屆選舉的安排會見傳媒。陳國基表示，立法會換屆選舉投票如期在12月7日舉行，選舉論壇將恢復8場功能界別論壇，明後日連續舉行，每天4場，內容會加入火災相關問題；12月6日不會舉辦選舉繽紛日，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」、多區嘉年華亦會取消，而康文署部分措施則繼續免費。

曾國衞又指，3個受火災影響的票站將在區內其他地方重新安排。

