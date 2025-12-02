大埔宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」審視 劉兆佳：較獨立調查委員會效率高效

大埔宏福苑五級火死亡人數增至最少151人，徹底調查、追究責任已是社會共識，特首李家超今日（12月2日）宣布就事故成立「獨立委員會」檢視，由法官主持，並承諾調查報告會全面公開。「獨立委員會」與過往遇上重大事故而成立的獨立調查委員會有所不同，前者沒有法定的傳召和取證權力，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，成立獨立委員會能盡快向市民作出交待，比起成立獨立調查委員會需經繁複法律程序，效率會更高。

劉兆佳說，成立獨立委員會可盡快改革相關制度和政策，令市民放心，但同時間政府和民間機構積極配合調查和檢視都非常重要。

李家超：研究協助委員會高效運作 提供更多資料

李家超今日宣布成立由法官主持的獨立委員會，審視相關問題，強調要對事件調查到底，打破利益藩籬。委員會審視8大問題，包括樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否健全；工程各環節有否存在不當的相連關聯、角色衝突或合謀串通等系統問題；針對樓宇維修工程現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效等。

他又指，會研究協助委員會高效運作，包括政府如何提供更多委員會所須資料及按其要求執行某些工作，以提供更多支持，協助其盡早完成工作，向他提交建議和報告，助力政府深化改革。

2018大埔車禍 政府設「獨立檢討委員會」 約9個月完成報告

《星島》專欄「大棋盤」今日報道，政府會成立一個委員會全面檢視事件，包括調查火災成因及提出改善制度建議，委員會性質與調查2018年大埔九巴車禍的「獨立檢討委員會」相似，成員人數、職權範圍仍有待商討，但必須確保高效、有獨立性並具權威，將向特首提交報告。

翻查資料，2018年大埔公路嚴重車禍慘劇造成19人死亡，時任特首林鄭月娥事發後委任時任高等法院上訴庭副庭長倫明高成立「獨立檢討委員會」，而非獨立調查委員會，委員會除調查事故發生原因，亦一併研究專營巴士服務及安全問題，而意外成因及所涉人士的法律責任等事宜，則交由警方調查，不屬委員會的職權範圍，避免架床疊屋。委員會最後不到10個月完成報告，提出45項安全改善建議，推動專營巴士業界的安全標準升級。

