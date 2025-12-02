大埔宏福苑五級火｜3人涉煽動被捕 李家超強硬回應：不容忍違法行為 批有人膽敢借悲劇破壞社會承諾

大埔宏福苑五級火死亡人數最少151人，徹底調查、追究責任目前已是社會共識，政府昨（12月1日）進一步交代調查進展，懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中，以圖通過測試，至今拘捕14人。不過同時間，亦有人因為涉「煽動」罪行被捕。行政長官李家超今日（12月2日）在行會前會見傳媒時，以強硬英語措辭回應外媒提問，強調不容忍違法行為，如有人膽敢破壞社會承諾，將會竭盡全力確保正義得以伸張，認為面對災難，社會應團結起來，為共同目標努力。

李家超：犯罪者必須受到法律制裁

有外媒向李家超確認是否有三人因煽動罪被捕，包括一名學生、一名前區議員和一名志工，並詢問他們所做的煽動事件。李家超強硬表示，犯罪者必須受到法律制裁，執法機構有義務對違法行為採取行動，無論性質如何、涉事者身份或背景如何。他強調，絕不容忍任何犯罪行為，特別是利用目前悲劇進行的犯罪活動。

他續指，香港各界正團結一致，協助受災民眾重建生活，勇敢面對未來，表明：「任何人膽敢破壞這些努力、破壞社會這項承諾，我們將盡力確保正義得以伸張。」（Anybody who dares to sabotage this attempt, this commitment of society, we will do anything we can to ensure that justice will be done.）

至於被問到特首本人是否也須問責，李家超回應指，今次大火是一場悲劇，因此需要改革，又承認今次悲劇揭示各個環節問題，必須認真行動堵塞所有漏洞，追究相關責任人，解決所有瓶頸問題，並改革整個樓宇翻新系統，確保同類事件不再發生。

須確保既得利益者不會利用缺陷造成悲劇

李家超表示，政府將盡全力阻止悲劇發生，並採取行動消除多年來可能累積的系統性缺陷，加強及改革系統，確保既得利益者不會利用缺陷造成悲劇（We need to ensure vested interests will not be allowed to affect to cause this tragedy.）。他強調，政府將逐一解決已確定的問題，並樂意聽取更多意見和看法，將其納入調查和審查。