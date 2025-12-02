直播︱李家超：將就宏福苑火災成立獨立委員會審視、由法官主持 立法會選舉如期舉行

特首李家超今早（12月2日）出席行政會議前見記者，料談及大埔宏福苑火災更多跟進工作，以及立法會選舉等安排。《星島頭條》會直擊主要內容。

宏福苑火災︱李家超：深深刺痛港人的心 批趁機行騙行為卑鄙

【09:59】李家超指要對事件調查到底，打破利益藩籬，涉及任何人都要「一問到底、追責到底」。他指今次涉及系統性改革，包括施工安全要求監督、是否有不適當相連利益，合謀串連等、現行用料清單是否全面及認證有效性、圍標問題、大廈消防系統等。

李家超宣布，將成立由法官主持的獨立委員會，審視相關問題，會研究工作範圍。他指立法會選舉如期舉行，立法會議員是政府重要的改革伙伴，要透過他們落實改革，防止重大悲劇再次發生。

【09:54】李家超又譴責一些趁火打劫，藉機騙取援助金的行為，形容行為卑鄙。

【09:49】李家超指出，上周大埔宏福苑的慘重奪命大火，深深刺痛每個香港人的心。他向救命扶傷的消防人員致敬，而醫護人員也盡心救傷者，警方也維持秩序並隨即投入調查。不同人士都展現出香港人同是一家、互愛互助的精神。