Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會選舉︱選舉工程料陸續恢復 自由黨楊哲安：港人仍未Ready 街站規模和音量會減低

政情
更新時間：21:40 2025-12-01 HKT
發佈時間：21:40 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五級火導致至少151人死亡，多個政黨及候選人均暫停選舉工程。近日有消息指，原定12月7日舉行的立法會換屆選舉投票將按計劃進行，各候選人預計本周中陸續重啟選舉活動。部分候選人今日（12月1日）在網上發帖，有候選人表明，即使恢復街站宣傳，規模及音量亦會減低，因為「香港人未Ready，呢個傷痛唔係幾日就可以過」。

自由黨港島西候選人楊哲安在社交平台上載影響。
自由黨港島西候選人楊哲安在社交平台上載影響。
楊哲安表示，即使恢復街站，亦會減少人數、聲量等。
楊哲安表示，即使恢復街站，亦會減少人數、聲量等。

宏福苑大火引發社會對大廈維修及圍標問題的關注。自由黨的港島西候選人楊哲安今日在社交平台上載短片，他指大火後自己心情仍沉重、矛盾，因此與團隊近日未進行任何街頭選舉工程。他指未來選舉或會如期舉行，即使恢復街站，數量、聲量及人數亦會降低，因為「香港人未Ready，呢個傷痛唔係幾日就可以過」。

不過他同時明白，下屆立法會必須履職，不僅要「配合政府」，更要監察政府，敦促當局徹查大火，還市民一個真相。他呼籲市民投票支持心儀候選人進入立法會。

港島西其他候選人包括陳家珮、黃秋萍、陳學鋒、郭偉强。

完整參選名單請參閱：立法會選舉參選人名單｜地區直選區區有競爭 功能界別多新人 選委界50人報名

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
9小時前
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
影視圈
4小時前
02:07
大埔宏福苑五級火｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
7小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
12小時前
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
大埔宏福苑五級火｜趙學而受大火及病痛雙重打擊 身心俱疲極心痛：一個都算睇住佢長大嘅妹離世
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
9小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
7小時前
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
02:07
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
突發
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜菲律賓參議員赴醫院探望 指肉身護B菲傭情況穩定
突發
6小時前