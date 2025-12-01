立法會選舉︱選舉工程料陸續恢復 自由黨楊哲安：港人仍未Ready 街站規模和音量會減低

大埔宏福苑五級火導致至少151人死亡，多個政黨及候選人均暫停選舉工程。近日有消息指，原定12月7日舉行的立法會換屆選舉投票將按計劃進行，各候選人預計本周中陸續重啟選舉活動。部分候選人今日（12月1日）在網上發帖，有候選人表明，即使恢復街站宣傳，規模及音量亦會減低，因為「香港人未Ready，呢個傷痛唔係幾日就可以過」。

自由黨港島西候選人楊哲安在社交平台上載影響。

楊哲安表示，即使恢復街站，亦會減少人數、聲量等。

宏福苑大火引發社會對大廈維修及圍標問題的關注。自由黨的港島西候選人楊哲安今日在社交平台上載短片，他指大火後自己心情仍沉重、矛盾，因此與團隊近日未進行任何街頭選舉工程。他指未來選舉或會如期舉行，即使恢復街站，數量、聲量及人數亦會降低，因為「香港人未Ready，呢個傷痛唔係幾日就可以過」。

不過他同時明白，下屆立法會必須履職，不僅要「配合政府」，更要監察政府，敦促當局徹查大火，還市民一個真相。他呼籲市民投票支持心儀候選人進入立法會。

港島西其他候選人包括陳家珮、黃秋萍、陳學鋒、郭偉强。

