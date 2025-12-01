立法會選舉︱自由黨港島東西候選人重啟選舉工程 阮建中續提「反圍標」 楊哲安促徹查大埔火災真相

大埔宏福苑五級火導致至少151人死亡，多個政黨及候選人均暫停選舉工程。近日有消息指，原定12月7日舉行的立法會換屆選舉投票將按計劃進行，各候選人預計本周中陸續重啟選舉活動。然而，部分候選人今日（12月1日）已在網上發帖，其中有人打出「反圍標」旗幟，強調保障大維修程序公開透明；亦有候選人表明，即使恢復街站宣傳，規模及音量亦會減低，因為「香港人未Ready，呢個傷痛唔係幾日就可以過」，但同時明白下屆立法會必須履職，既要監察政府，也要敦促當局徹查大火真相。

宏福苑大火引發社會對大廈維修及圍標問題的關注。自由黨港島東候選人阮建中今日在社交平台連續發表5則與選舉相關的帖文，均提及反對圍標。他強調自己堅決主張「反圍標、保安全」，推動透明公正的監察機制，確保大維修工程合理進行，保障住戶權益與安全，並承諾從住屋到維修全程為市民權益把關，期望市民支持。除反圍標外，阮建中亦談到支援中小企及房屋等議題。翻查記錄，阮建中早於上月25日、即大火前已開始發布反對圍標的帖文。

同屬自由黨的港島西候選人楊哲安，今日亦在社交平台上載短片。他表示大火後自己心情仍沉重矛盾，因此與團隊近日未進行任何街頭選舉工程。他指未來選舉或會如期舉行，即使恢復街站，數量、聲量及人數亦會降低，因為「香港人未Ready，呢個傷痛唔係幾日就可以過」。不過他同時明白，下屆立法會必須履職，不僅要「配合政府」，更要監察政府，敦促當局徹查大火，還市民一個真相。他呼籲市民投票支持心儀候選人進入立法會。

港島東其他候選人包括植潔鈴、郭浩景、李清霞、吳秋北；港島西其他候選人則有陳家珮、黃秋萍、陳學鋒、郭偉强。

