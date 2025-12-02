專訪．九龍西︱50年舊樓冠全港 候選人倡活化居屋二手市場、「聯廈聯管」改善樓宇管理

立法會選舉12月7日舉行，九龍西地方選區共5名候選人，包括爭取連任的西九新動力梁文廣及民建聯鄭泳舜，將面對經民聯龐朝輝、報稱獨立的關煒曦及樂善堂總幹事劉愛詩挑戰。這區不論分間單位數目，以至50年或以上樓齡舊樓，均冠絕全港。對於如何改善住屋問題，梁文廣認為應活化居屋二手市場；龐朝輝稱要透過「聯廈聯管」改善樓宇管理；關煒曦建議將水務署納入滲水辦，加快處理滲水源頭個案。

九龍西覆蓋油尖旺及深水埗，選民人數約34.6萬。據統計處數字，2021年全港約10.8萬個分間樓宇單位中，油尖旺區佔逾2.6萬個，深水埗區佔逾2.2萬個，在18區中位居前列。《簡樸房條例草案》明年3月生效，梁文廣認為，政府應助業主「無縫」認證，包括設立簡樸房樣板房間，也可考慮提供有息貸款，「用單位做抵押，改裝成本輕鬆點。」

梁文廣支持重售公屋 惟須研究管理責任

不少市民有「上車夢」，梁文廣支持重售公屋，但不能沿用舊有模式，「深水埗有兩條租置計劃屋邨，看到出現管理問題，引起居民爭拗，應詳細研究管理責任、房署角色等」。他亦提倡活化居屋二手市場，包括擴展「長者業主樓換樓計劃」至家庭結構變化住戶，限制新落成居屋補地價後在公開市場出售，長遠讓「白居二」計劃恆常化及不設限額，「這樣可以配對供需，令資助出售房屋市場更靈活及多元化」。

政府今年6月在油尖旺、深水埗、九龍城及荃灣啟動為期1年的「聯廈聯管」計劃，協助舊樓或「三無大廈」共同聘用物管公司，攤分管理支出。龐朝輝稱，政策「落地」需社區人士、區議員、關愛隊等反映問題，若當選會協助並審視計劃推行情況，「以油尖旺為例，一些建築物可能有十伙、八伙，一些可能有一百伙，推行聯廈聯管時的付費比率，其實有很多爭拗，如何可持續性地落實、推動，都很重要。」

龐朝輝：重推租置計劃加政府收入 倡小範圍先行

至於應否重推租置計劃，龐朝輝認為可增加政府庫房收入，亦有助公屋居民平價「上車」，原則上傾向支持，「相信政府都想提升或增加置業階梯，多些選擇給市民是好事」。但他補充，計劃曾出現混合業權問題，政府需仔細研究，「不會在全部公屋推行，可能在某些樓齡的屋邨做」。

關煒曦倡將水務署納入「滲水辦」

九龍西有逾2500棟50年或以上樓齡舊樓，另一候選人關煒曦建議，將水務署納入「滲水辦」，並更廣泛應用調解概念於處理滲水糾紛，「一些未必容易聯絡、溝通不暢順的情況，若有些專業調解隊伍或服務，讓受影響市民使用，整個跟進過程會更好」。

地區經濟方面，關煒曦提出將不同景點結合成特色商圈，吸引旅客消費，為區內創造就業機會，「例如廟街、花園街、花墟、 鴨寮街等成熟商店街，可增加彼此串聯，引入動漫IP，有些季度性主題，變相都活化街道」。他又說，作為旅遊熱點項目之一的舊油麻地警署，可結合文創工作室及展覽場地，讓青年人一展所長，「將每個景點延伸到社區 ，形成產業帶。也要平衡對社區的影響，做合理規劃」。

鄭泳舜及劉愛詩均婉拒受訪。

報稱獨立劉愛詩。

民建聯鄭泳舜。

記者：蕭博禧

攝影：何君健、何健勇、汪旭峰