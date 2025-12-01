Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜黃碧嬌報警及ICAC 要求調查現屆法團有否貪污瀆職 稱追究到底

政情
更新時間：13:25 2025-12-01 HKT
發佈時間：13:25 2025-12-01 HKT

【大埔宏福苑/民建聯/黃碧嬌】大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，事件成因疑與承辦商使用棚網質量及發泡膠封窗有關，維修工程涉資3.3億元，由上一屆業主立案法團通過。曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌，近日被指有份推動宏福苑大維修工程。黃碧嬌今日（1日）於社交平台表示，將親自向報方及報案，要求調查事件是否涉及現屆法團瀆職，稱「追究到底，絕不姑息。」

黃碧嬌：「多年來有人漠視安全累積惡果」

黃碧嬌稱，她對宏福苑大火造成多人死傷極度痛心，並強調是次大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果，「死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，我絕不能讓死難者白白犧牲。」

她稱經深思熟慮後，決定將親自向香港警務處報案，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行；同時向廉政公署（ICAC）要求立案調查，徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管。

黃碧嬌社交平台關閉留言功能。

民建聯：倘證實黃碧嬌在內黨員違法 絕不姑息

民建聯昨日發聲明，指若經有關部門的全面及公正調查事件後，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，民建聯絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。

相關新聞：

宏福苑五級火｜黃碧嬌曾任法團顧問 民建聯斥網上抹黑：調查後若證實黨員違法「絕不姑息」

大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 民建聯黃碧嬌：無參與招標決策 離任後對維修工程不知情

大埔宏福苑五級火｜前法團顧問黃碧嬌到弔唁處致哀 哽咽拭淚 未回應提問

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
7小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
15小時前
01:21
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 5間停課學校逐步復課
突發
2小時前
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
13小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
3小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
22小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
12小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
4小時前