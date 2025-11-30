Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜前法團顧問黃碧嬌到弔唁處致哀 哽咽拭淚 未回應提問

政情
更新時間：14:18 2025-11-30 HKT
發佈時間：14:18 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五級火至今釀成至少128人死亡，83人受傷，廉政公署早前已拘捕11個涉案人士，當中包括工程顧問公司「鴻毅」及工程承辦商「宏業」負責人。而是次工程涉資3.3億，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌今天（30日）到設於富亨鄰里社區中心的弔唁處致哀。

宏福苑五級火｜黃碧嬌現身 陪同人士阻止受訪

黃碧嬌到場時一度哽咽拭淚，有電視台上前追訪，問到她曾作為「大維修推手」，是否要負責或協助跟進是次事件，她並未回應，亦有陪同人士推開記者咪牌驅趕，阻止黃碧嬌受訪。她隨即進入會堂簽署弔唁冊。

黃碧嬌日前接受查詢時表示，於2024年9月法團換屆後已不是法團顧問，此後該屋苑的任何維修工程事務，她並不知情，大維修已經由新一屆法團與顧問公司及承建商自行洽商，其在區內覆蓋範圍還有廣福邨，「我在屋苑進入維修階段，接的投訴也不多，因為大維修亦快完。」

民建聯陳克勤午後帶隊到大埔弔唁處

民建聯主席陳克勤、副主席陳勇、秘書長葉傲冬、執行委員何俊賢、大埔支部主席胡綽謙及北區支部主席姚銘，今午亦到大埔弔唁處，代表民建聯向大埔宏福苑火災罹難者表達沉重哀悼及深切悼念。

相關新聞：大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 民建聯黃碧嬌：無參與招標決策 離任後對維修工程不知情

