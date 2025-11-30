大埔宏福苑五級火｜陳茂波：會全速調查釐清火災原因 違法行為必依法嚴懲

大埔宏福苑五級火，造成嚴重死傷。財政司司長陳茂波表示，政府將傾盡全力做好善後工作和安置受火災影響的居民，讓他們能安穩過冬是當務之急，緊隨的是為他們在過渡期及日後提供持續和全面的支援。

陳茂波在網誌表示，除了善後及安置外，同樣關鍵的是要釐清這場重大火災發生的原因，以避免同樣慘劇再發生。特區政府成立的跨部門調查專組已召開首次會議，會全速進行調查工作，執法部門也必將對所發現的違法行為依法嚴懲。

政府昨日早上在政府總部舉行悼念儀式，並下半旗誌哀。陳茂波網誌

在悼念儀式上，一眾政府官員為大埔宏福苑火災不幸罹難的人士默哀。陳茂波網誌

陳：動員銀行、保險公司等 為居民提供更人性化服務安排

陳茂波又稱，昨天早上在政府總部東翼前地，舉行了默哀儀式，民政事務總署亦在十八區設有弔唁處，相繼有市民到來簽署弔唁冊。所有政府建築物也下半旗誌哀。大家都以不同方式表達對罹難者的深切悼念。這份哀慟傷痛，貫穿了整座城市。

他提到，在火舌濃煙的危難中，勇敢堅毅的消防員奮不顧身走進了最危險的地方，傾盡全力挽救生命，救護員盡心竭力照顧受災居民，一幕幕的畫面同樣深刻。消防員何偉豪英勇殉職。

他指，在這幾天的艱難時刻，中央政府的關心支持、各方關懷的迅即而至，連結了人心、團結着力量。特區政府整個團隊，民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民的需要，包括透過「一戶一社工」的安排，以專責社工跟進每個家庭的不同需要，協助居民應對這段期間內的各種困難。日前他也特別召開了金融監管機構統籌會議，以加大力度協調和動員銀行、保險公司、強積金受託人等積極為居民提供協助，並採取更靈活、更彈性和人性化的服務安排。