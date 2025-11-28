Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜狄志遠要求緊急休會辯論 梁君彥不接納：已終止運作 只會應特首召開緊急會議

政情
更新時間：12:30 2025-11-28 HKT
大埔宏福苑五級大火，造成多人傷亡，新思維立法會議員狄志遠今日（28日）致函立法會主席梁君彥，要求就火災提出緊急休會辯論。狄志遠指，今次火災已造成至少94人死亡，包括1名殉職消防員，以及76人受傷，是香港近30年來最嚴重火災事故，必須徹查事故真相，追究責任，並妥善安置受災居民。

他指休會辯論旨在了解事件起因、辯論政府如何全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似事件。

狄志遠致函梁君彥，提出緊急休會辯論。
​今年8月政府刊憲，行政長官已指明2025年10月24日為第七屆立法會會期中止的日期，其運作亦隨之終止。本屆議會任期至12月31日。

梁君彥回覆狄志遠指，由於行政長官已根據《立法會條例》宣布第七屆立法會自10月24日起終止運作，根據《基本法》第72 (5)條 及 《議事規則 》第 15(1)條， 在終止運作期間立法會主席只會應行政長官的要求召開緊急會議，因此未能接納狄志遠的要求。

他指今次嚴重火災導致多人傷亡，包括有消防員英勇殉職，他和市民及全體議員一樣，感到極其悲痛，衷心希望受影響居民盡快獲得適切支援，並期望類似事故不再發生。

