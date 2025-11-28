Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出緊急休會辯論 討論妥善安置及支援

政情
更新時間：12:30 2025-11-28 HKT
發佈時間：12:30 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五級大火，造成多人傷亡，新思維立法會議員狄志遠今日（28日）致函立法會主席梁君彥，要求就火災提出緊急休會辯論。狄志遠指，今次火災已造成至少94人死亡，包括1名殉職消防員，以及76人受傷，是香港近30年來最嚴重火災事故，必須徹查事故真相，追究責任，並妥善安置受災居民。

他指休會辯論旨在了解事件起因、辯論政府如何全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似事件。

狄志遠致函梁君彥，提出緊急休會辯論。

​今年8月政府刊憲，行政長官已指明2025年10月24日為第七屆立法會會期中止的日期，其運作亦隨之終止。本屆議會任期至12月31日。對於會期中止後，議員現時能否提出緊急休會辯論，《星島頭條》正向立法會秘書處查詢。

