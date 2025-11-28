Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜周霽、農融赴博愛醫院探訪和慰問受傷消防員

政情
更新時間：09:37 2025-11-28 HKT
發佈時間：09:37 2025-11-28 HKT

中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任、中央政府駐香港聯絡辦主任周霽，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融昨日(27日)前往元朗博愛醫院，探望慰問參與火災救援受傷的消防員曾智燊、張頌豪和張伯樅及其家屬。

周霽表示，他和農融受中央港澳辦、國務院港澳辦夏寶龍主任委託，專程帶來習近平主席、中央政府的慰問。中聯辦圖片
周霽表示，習近平主席非常關心香港同胞，高度重視11月26日發生在大埔的重大火災事故，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況並作出重要指示。他和農融受中央港澳辦、國務院港澳辦夏寶龍主任委託，專程帶來習近平主席、中央政府的慰問，表達對消防處、警務處等紀律部隊英勇奮戰的崇高敬意，感謝消防員和所有同袍的無私付出，誠摯祝願早日康復，重新投入到守護香港的光榮使命和重大職責之中。

