立法會選舉｜大埔宏福苑火災 政府暫停今日至月底8場選舉論壇

政情
更新時間：16:56 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:56 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑昨日（26日）下午發生五級火警，造成55人死亡，多人受傷，包括一名消防員在救火期間殉職。政府宣布，​因大埔發生五級大火，今日（27日）至11月30日共八場的2025立法會「愛國者同心治港」選舉論壇將暫停舉行，如另有安排稍後會另行通知。

民建聯昨晚率先煞停選舉工程，停止拉票，工聯會、經民聯等政黨及多名候選人之後陸續宣布暫停。

《星島》專欄大棋盤今日報道，有候選人表示，今次住宅火災嚴重程度非常罕見，不少居民痛失親人和家園，社會彌漫哀傷氣氛，實在不宜進何任何選舉工程，當務之急是集中精力和社會資源，進行救災救治工作。

相關新聞：

