立法會選舉｜新界東南候選人陳志豪落區宣傳 黎棟國、林素蔚等到場支持

第八屆立法會選舉臨近，新民黨、公民力量陳志豪報名出戰新界東南地方選區，今日（26日）到將軍澳景林邨一帶落區宣傳，新民黨副主席兼現任議員黎棟國、新界東南現任議員林素蔚、旅遊促進會總幹事崔定邦到場為其站台。

陳志豪 : 獲多名現任立法會議員及前紀律部隊高層支持

陳志豪向《星島頭條》表示，獲得多名現任立法會議員及前紀律部隊高層支持，包括林素蔚、洪雯及江玉歡等，反映新民黨過去的工作及政策倡議獲得認同。他此次亦代表公民力量參選，指新民黨一向重視為中產發聲，而公民力量則長期扎根基層，他期望結合兩者優勢，加強基層服務之餘，亦為中產爭取更大發展空間。

陳志豪表示，新界東南選區共有5位候選人，均為立法會新人且具區議員背景，形容選情「非常之激烈」，每位候選人都有機會勝出，自己選情亦相當嚴峻。他指出，新民黨與公務員及紀律部隊關係密切，亦獲得多名前部門首長支持，包括前警務處處長曾偉雄、李明逵，前海關關長鄧已海等，並將與他們一同探訪紀律部隊宿舍。陳志豪呼籲新界東南的紀律部隊家屬、公務員團隊及其親友，集中票源支持自己。

對於選舉論壇上與同區另一候選人張美雄的互動，陳志豪認為論壇應重視觀點交流或交鋒，應該就社區及經濟民生等發表意見，而非糾結於數字細節。他解釋，在論壇上詢問「西貢有多少個島嶼」這類任何人皆可輕鬆上網搜到答案的問題，實屬浪費論壇的討論機會，反而應討論如何開發西貢島嶼資源等政策方向。

新界東南選區候選人還包括民建聯秘書長、油尖旺區議員葉傲冬；工聯會李貞儀；專業動力、西貢區議員方國珊；無黨派西貢區議員張美雄。

記者：曹露尹

相關新聞:

立法會選舉︱批發及零售界論壇 車位不足點解決？謝邱安儀：偏僻街道設更多車位 邵家輝：引進智能泊車系統