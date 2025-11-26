立法會選舉｜保安局拍片辦「投壺遊戲」 籲市民12.7準確投票

第八屆立法會選舉將於下月7日舉行，保安局今（26日）於社交平台發布影片，模仿韓國大熱的「魷魚遊戲」舉辦「投壺遊戲」，藉此呼籲市民於投票日積極參與投票。活動由保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業，及保安局常任秘書長李百全，帶領三隊同事參與遊戲，局方形容同事「個個化身神射手」，全神貫注瞄準目標，力求「支支箭都勢要正中壺心」。當中亦有不少錦囊可用，包括「十矢齊發」、「行前一步」等，為求帶領隊伍走勝出比賽。最終結果由哪隊勝出？影片就買一個關子，「靠你12月7日投啦」！

影片帖文則以「投壺定投票？投得準確最緊要！」為題，強調投票與投壺同樣講求準確性，需「瞄得準、投得中」才能達成目標。局方指出，唯有選出真心為民發聲、實幹為港的愛國愛港候選人，香港才能攜手建設理想未來。保安局重申，12月7日為立法會選舉投票日，鼓勵市民帶同親友參與投票，「投出精準一票」，選出心目中最合適的賢能代表。

