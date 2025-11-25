香港法律周12.1起舉行 林定國開箱全新電車站廣告︱KellyOnline

今年香港法律周即將於12月1日至5日舉行，律政司司長林定國與律政司副司長張國鈞齊呼籲未報名的朋友，可馬上行動。林定國在社交平台上載影片，特別與張國鈞帶大家到中環終審法院一帶，開箱律政司全新的法律周電車站廣告。

張國鈞指，今年法律周特別特設「香港法律科技節2025」，聚焦法律科技與人工智能的融合發展，探討科技如何推動法律服務轉型，實用性與前瞻性並重。

林定國指，用科技推動業界發展是大勢所趨，人工智能正重塑全球各行各業運作模式，法律界當然亦不例外，也置身其中。必須善用科技，提升專業能力與服務模式，在新時代中鞏固並強化業界的獨特優勢。

片末林定國與張國鈞齊聲呼籲：「12月1日至5日約定你，到時見」。林定國指，未報名的朋友，可馬上行動。