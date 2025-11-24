立法會選舉︱金融服務界論壇 李惟宏倡推動監管友善 連少冬提中資優勢

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（24日）輪到金融服務界，候選人包括該界別的現任議員李惟宏，以及香港中資基金業協會會長連少冬。

李惟宏：做好金融能帶動各行各業

於政綱介紹環節，李惟宏指金融為香港核心支柱，做好金融能協助企業做大做強，帶動各行各業，提供就業機會，改善民生。他指過去任期做了不少工作，如果成功連任，會從國家、香港和業界層面推動改革，包括推動監管機構更友善和合理監管，以及檢討上市條例，優化互聯互通機制。

連少冬冀用跨界經驗為業界帶來變化

連少冬表示，自己深深了解業界難處，希望利用跨界經驗和實幹精神，為業界帶來變化。她又稱中國資產、全球資本為香港獨特優勢，需吸引更多優質公司來港上市，自己亦會發揮和內地監管的良好溝通優勢，協助推動互聯互通，加強香港金融基建，提升香港數字化水平。

必答環節聚焦市區重建與文化軟實力提升

在必答環節，主持人問及近年環球經濟不明朗、利率高企，私人發展商參與市區重建意欲受阻，市建局可採取哪些措施。連少冬指，目前市建局高價收樓政策，為財政帶來較大壓力，亦令部分業主忽視樓宇保養，建議政府與市建局檢討，協助「拆牆鬆綁」；李惟宏表示，要檢討現有機制，思考使用同區7年樓齡收購政策，是否對政府財政最好的安排。

候選人亦被問到該如何提升香港文化軟實力，李惟宏指「Labubu」為港人設計，其公司在港上市，市值約2,000多億，認為知識產權能形成一個產業，並具有巨大影響力。連少冬則稱，發展創意文化需時，途中需要資金支持，建議可研究將「IP」變成可抵押商品，同時亦可研究為創意文化產業設立特別上市通道。

要令市場有活力 不能看不起中小企

抽籤回答部分，連少冬被問及，如果當選會如何帶領業界，提升香港資本市場競爭力。她強調會整合業界意見，並提出解決方案向政府反映。她又指政府有意發展好黃金市場，而自己有做黃金產品及虛擬資產經驗。

至於如何加強與新興市場的聯繫，連少冬表示，東南亞和中東市場均認可香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，如果當選會推動與東南亞及中東國家間的聯繫。

李惟宏被問到業界應如何推動數碼化轉型。他認為用好人工智能可以降低成本，提升效率，例如使用人工智能去進行傳統研究或數據分析，可令環球投資者更快收集有關資料，作出投資判斷。他又指若成功連任，會推動科技和擁抱多元化的發展。

至於金融服務界該如何深化香港和內地資本市場互聯互通，李惟宏認為搞活中小企發展可帶動更多互聯互通的合作，強調要令市場有活力，不能看不起中小企。

記者：林彥汛

攝影：劉駿軒

