立法會選舉︱運動員齊慢跑籲投票 期望代議士支持體育發展 延續全運會佳績

立法會選舉投票將於12月7日舉行，葵青義工發展團今日（23日）舉辦「投入選舉，1207齊齊向前跑」活動，多名香港運動員透過運動方式，鼓勵市民踴躍投票。前七欖代表姚錦成表示，現時已有心儀人選，認為代議士須親力親為，兌現選舉承諾，「自己政綱真的要做到，另外一定要幫助運動」。前空手道代表李振豪則期望，新一屆立法會關注北部都會區發展，「希望發展更多體育基建，令更多活動來香港，香港經濟更好。」

姚錦成：選出為人民發聲代議士

多名香港運動員今午齊聚青衣運動場，繞場慢跑一圈，鼓勵市民踴躍投票。姚錦成表示，社會由大家一起建立，運動員需親力親為鼓勵投票，「我們很想大家出來，選出生活中幫我們發聲、為社會付出的人選」。他形容，四年一屆的選舉，是很好的機會讓大家作出選擇，「議員過往四年做得好不好，如果好就繼續支持，如果不好就投給其他候選人 。」

冀新一屆立法會支持體育發展

李振豪表示，自己在葵青區長大，對地區有感情，冀市民踴躍投票，選出心儀代表，將心聲帶入議會。他又說，希望立法會通過更多建設性法例，讓香港得以「向前行」，因此會關注候選人理念及政綱。

前馬拉松代表黎可基，以「馬拉松」比喻香港發展，「這刻可能較辛苦，希望後面道路順暢」。他認為，投票正是盡公民責任，選出有能之士在議會為民請命，從而讓政府施政更貼合民生需要。

前田徑代表梁達威表示，運動員外出參賽有賴政府支持，故現身鼓勵市民投票，「我們一定要回饋政府、回饋社會，盡公民責任。加上現在可用我們的一票，選出心儀代表為我們服務，我覺得一定要出席」。他亦說，港隊在全運會取得佳績，冀新一屆立法會繼續支持體育發展，例如在地區舉辦更多體育運動，發掘有潛質運動員，「繼續支持港隊運動員，幫助我們多比賽，多鼓勵我們。」

記者：蕭博禧

攝影：何君健