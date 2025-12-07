專訪．新界東北︱大埔火災動搖選情 陳克勤承諾跟進兩議題 黃頴灝拒評責任：推動修例檢視政策

立法會選舉10個地方選區中，新界東北形勢原被視為相對穩定，兩名現任議員包括民建聯主席陳克勤、新民黨李梓敬爭取連任，對陣無黨派黃頴灝、經民聯鄧肇峰及工聯會古偉冰。但大埔宏福苑火災慘劇，社會氣氛扭轉，捲入風波的民建聯在網上遭狙擊。《星島》向各候選人了解，陳克勤表示對火災萬分沉痛，承諾循兩方面跟進。上屆同區競逐的黃頴灝拒評對手有否責任，專注推動修例檢視維修政策。

新界東北候選人（左起）：民建聯主席陳克勤、新民黨李梓敬、無政治聯繫黃頴灝、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰。

陳克勤：過去一星期接觸過千災民

候選人專訪於火災前進行，記者以書面形式向各人補充詢問火災後的跟進工作。陳克勤表示，過去一個多星期聯同團隊接觸過千受災住戶，協助他們安排入住酒店及青年旅舍、探訪居民等，亦派出沙田團隊在區內巡查，特別針對穗禾苑等大型屋苑維修工程，了解是否存在類似風險。他承諾若連任，循兩方面跟進：一、推動受災社區重建計劃，確保居民有尊嚴、有選擇地重返家園；二、檢討現行樓宇維修與消防安全制度，從法規、監管到資助安排，系統性地堵塞漏洞。

稱民建聯地區工作成熟 絕不會「選完唔見人」

大埔火災前，左腳受傷的陳克勤照樣落區，對社區設施老化特別深感受：「許多我們以為『無障礙』的設施，原來對老人家是很大阻礙。」舉例指在斑馬線前的盲人引路徑，有時反過來卡住輪椅。他強調民建聯有成熟地區服務和政治素養，絕不會「選舉兩頭騰，選完唔見人」，4年來跟進居民求助個案合近3萬個，「市民很精明，到底是『打完卡』就當做了，還是真正有幫到居民，他們看到的」。他自問若論全面性，遠勝其他對手，但絕不輕敵。

黃頴灝再戰 「再講第三路線無意思」

黃頴灝上屆直選只得約5千票落敗，與兩位現任議員也是「老對手」。他拒評是否有政黨須為火災負上若干責任，認為應專注支援災民善後，並支持政府嚴厲執法，同時把關安全與品質標準，確保舊樓維修質量。他指若進入議會，將推動修訂《工程及工場安全條例》，嚴格規管物料品質；檢視和修訂樓宇維修基金政策等。

他坦言選戰難打，但無黨派背景是賣點，給市民另類選擇。黃頴灝上屆以「民主思路」牌頭出選，智庫已改名為民思政策研究所，他指過去「第三路線」是因應有極端對立政治，為社會提供理性聲音，「現在既然沒有政治對抗，再講（第三路線）也沒有意思。」

工聯會古偉冰。古偉冰fb圖片

工聯會古偉冰：政府須加強監察工程角色

古偉冰認為火災背後涉及兩大問題：一是工程公司的誠信與監管，當局需加強審查工作，工程公司也要增加對工地監管；二是政府監察者角色需加強，宏福苑作為居屋，雖然單位業權不在政府手中，但大型工程仍需房委會派人把關監察。他指若當選，會連同工聯會大力推動政府做好對樓宇維修安全制度的檢討。

他說作為同區最年輕候選人，挑戰甚大，又指新界東北有不少需改善的民生議題，尤其交通與醫療。

鄧肇峰：新議會需跟進中長期安置

經民聯鄧肇峰則指，政府對大埔災民有暫時住宿安排，亦有民間團體提供免費住宿，新議會需要跟進中長期安置問題、調查結果，完善相關法律法規。政綱方面，鄧肇峰本身持金融分析師、估值測量師專業資格，亦有公共管理碩士、法律博士學歷，期望以專業知識爭取選民支持，其政綱由地區工程、沙田繞道研究、大廈管理，以至長遠的「新界東創科走廊」。

他相信投票率是其選情關鍵，始終並非傳統大黨有穩固地區樁腳支持，每一票都要靠政綱和誠意打動選民，越多人投票勝算越高。鄧肇峰選前才加入經民聯，他指自己多年來是無黨派，但一直與經民聯有聯繫，地區事務上亦有合作，今次參選加入經民聯是契機，合作推動社會發展。

李梓敬透過團隊表示不受訪。

記者：林劍