撲滅罪行聯席會議今早舉行 李家超：國安法及23條互相配合、渾然一體

撲滅罪行委員會的委員及十八區分區撲滅罪行委員會的主席及代表今日上午在政府總部出席「2025年撲滅罪行聯席會議」，就治安的議題及撲滅罪行的方法交流意見。

行政長官李家超會作主禮致辭時表示，今年是「香港國安法」公佈實施5周年，聯席會議將推廣維護國家安全列為主題之一，十分合適。「香港國安法」與去年3月生效的「維護國家安全條例」互相配合、渾然一體，共同為香港構建了一套全面而高效的維護國家安全法律制度，堵塞了過往的漏洞，同時保障市民依法享有的各種權利和自由。然而，香港維護國家安全面對的形勢複雜且嚴峻，當前，香港正站在由治及興的關鍵節點，政府全力深化改革、發展經濟、改善民生。

穩定為發展基石 國家安全是根本

他指，發展與改革的根本前提是穩定，沒有穩定就沒有發展的基礎；而國家安全是國家生存和發展的基本要素，是安邦定國的重要基石。要秉持總體國家安全觀，統籌好發展和安全，堅定維護國家安全，堅持推動高質量發展。維護國家安全是每一位市民的責任，更是全社會的義務，只有築牢國家安全屏障，香港才能在穩固的基礎上有效應對各種風險和挑戰。而築牢國家安全屏障、確保社會穩定，需要持續深化防罪滅罪工作。

會議重點討論防騙禁毒 提升防罪意識

他表示，今次聯席會議將重點討論防騙滅罪和抗毒、禁毒，回應市民當前關心的議題，尤其面對科技發展日新月異、犯罪手法層出不窮的情況，要持續提升公眾的防罪意識。他指，市民的支持和配合，是政府和執法部門打擊罪案、維護社會治安的關鍵。他期望大家繼續協助政府推動防罪滅罪工作，提升市民的守法意識，保障市民安居樂業，維持香港繁榮穩定。

陳國基：做好國家安全及防罪滅罪工作 築牢安全屏障

身兼撲滅罪行委員會主席的政務司司長陳國基致辭時指，現時香港社會非常安定祥和，政府得以全力拼經濟、謀發展，但絕對不能夠掉以輕心，特別是香港正處於銳意改革創新、積極融入國家發展大局的關鍵時刻，一個安全穩定的社會環境至關重要，所以必須保持警惕，繼續做好國家安全、防罪滅罪和抗毒的工作，為市民築起一道可靠、堅實的安全屏障。

陳國基表示，在維護國家安全和推展愛國主義教育方面，除了完成《基本法》第23條本地立法，亦在今年迎來第10個全民國家安全教育日和《香港國安法》公布實施5周年。在《香港國安法》和《維護國家安全條例》這兩套法律的護航下，香港得以走上「由治及興」的康莊大道。而在政府和社會各界的共同努力下，社會對國家安全的認知和重視已經達到了新的高度。

陳國基：多管齊下 打擊毒品與詐騙

在抗毒方面，他表示，政府今年2月迅速修改法例，將新型毒品依托咪酯列為毒品，並透過宣傳推廣，讓市民了解這種毒品的禍害。而在應對詐騙案方面，政府一直採取多管齊下的策略，包括積極檢視和優化現有法例、加強與金融、通訊等不同業界的合作、全面提升市民防騙意識，並緊貼詐騙趨勢，調整策略與執法方式。

展望未來，他深信滅罪會和分區滅罪會會繼續擔當社區安全的參與者和守護者，期望今日會議能集思廣益，凝聚共識，將有關工作做得更全面到位，建設香港成為更美好安全的家園。

林定國：國家安全與巿民生活息息相關

會議有三個交流環節，主題為社區的國家安全教育、毒品問題和詐騙案。律政司司長林定國在交流環節中表示，要透過參觀、體驗或互動式的國家安全宣傳推廣活動，讓市民親身感受到國安與生活息息相關，同時提供更多參與活動和實踐的機會，幫助市民在日常生活中更自覺地樹立維護國家安全的意識，更深刻認識到維護國家安全是一件不可忽視的事。

他表示，國家安全的推廣與教育，除了政府的努力之外，更需要地區及各界的通力合作、支持與參與。近年來，各界在相關工作上已取得豐碩成果，但仍須精益求精、與時並進——既要幫助提升社會對國家安全的認知，亦要應對不斷變化的地緣政治局勢，以及由此引發的各類國安風險。

鄧炳強：繼續推進抗毒禁毒工作

保安局局長鄧炳強致閉幕致辭時表示，關於未來在國家安全、抗毒禁毒以及防騙方面的工作，保安局以及轄下的紀律部隊會繼續積極推進。在國家安全方面，會繼續採取多管齊下的策略，讓宣傳教育更加深入、廣泛，包括走進小學公演話劇，也會在幼稚園舉辦相關工作坊，從小培養香港新一代成為愛國愛港、遵紀守法的良好公民。

禁毒工作方面，他表示，會針對依托咪酯毒品推出針對性宣傳，同時持續開展掃毒行動，從源頭打擊毒品犯罪。至於滅罪防騙工作方面，會全力推進數碼警政，包括人工智能的警務站、無人機警政和虛擬資產情報工作組，透過應用創新科技和全方位的工作打擊詐騙。

他指，保安局及轄下紀律部隊的工作重點之一，就是撲滅罪行、維持社會治安，無論是危害國家安全的罪行、毒品犯罪，還是詐騙犯罪，都會保持高度警惕，防範相關風險。他表示，香港現在正處於由治及興的新征程上，特區政府必會竭力維護國家安全、維持社會治安、打擊各類罪行，為市民提供安穩的環境，讓大家能夠聚焦香港經濟發展、改善民生，攜手共創美好明天。

記者：蔡思宇

攝影：何君健

