專訪． 新界東南｜候選人倡建將軍澳至港島東過海鐵路 東九龍線延伸至翠林

對於將軍澳交通問題，5名新界東南選區候選人提出不同建議，包括要求興建將軍澳至港島東的過海鐵路、延長東九龍綠色智慧系統走線（東九龍線）至寶琳一帶、增設渡輪班次至中環、灣仔、尖沙咀等。

李貞儀倡建過海鐵路

5名候選人皆認為，可在將軍澳137區興建前往港島東的鐵路線，其中工聯會李貞儀表示，將軍澳線為一條單行綫路，不論去日出康城或寶林，都是單一月台，如系統出現故障時，會出現癱瘓情況。她認為只有將線路延伸至港島，才能減少其影響，並讓將軍澳居民有多一個選擇。

陳志豪倡開辦將軍澳往尖沙咀航次

民建聯葉傲冬表示，目前7成將軍澳居民依靠鐵路系統，但一旦將軍澳線故障，該區公路亦變得擠塞。他建議在擬建的東九龍線，增設寶琳和翠林站，即使將軍澳線再出現故障，將軍澳區居民亦可透過東九龍線返回區內。

張美雄認為，假如政府出於成本或技術考慮，未能接納增設寶琳和翠林站建議，可考慮在擬建的馬游塘站，再興建扶手電梯系統連接至康盛花園、翠林一帶，再由翠林接駁到寶琳一帶，以方便居民出行。

將軍澳線方面，專業動力方國珊認為，港鐵將軍澳線信號系統更換工程不可能等到2028年，指港鐵已計劃發債籌集資金，相信會有足夠資金進行工程，及購置新列車，期望港鐵可盡快完成，以加密班次。她又指，目前康城站繁忙時段候車時間仍需6分鐘，期望未來可做到全日都4分鐘一班車。

除興建大型基建，新民黨陳志豪認為，可在將軍澳區內興建正式碼頭，開辦由將軍澳來往中環、灣仔和尖沙咀的航次。他指，雖然去年開通了由將軍澳到港島東的街渡，惟需求不大，反應不太理想，但開辦至中環等航線有助加強將軍澳的通達度，並起觀光作用。

記者：林彥汛