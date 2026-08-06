暑假熱補人文科與科學科 校長推介圖書繪本 + 網上學習平台｜《親子王》新一期精選

悠長暑假，學生除了好好休息抖擻精神，亦可趁機自我提升，尤其是人文科及科學科這兩個科目，新學年將首次成為升中呈分試的考核科目，學生需認清考核模式、學習重點，除了課本上的知識，更需要落手落腳完成實作評估。小學校長、老師們將講解人文科及科學科的各種知識，並推薦有趣的圖書、短片頻道、教學平台等，讓小朋友在暑假自學，提升這兩個科目的興趣及表現。

香港道教聯合會純陽小學 人文科深化價值觀

社會及人文教育的學習，重視培養學生的全人發展。沙田區香港道教聯合會純陽小學蔡華媚校長指出，人文科以國民教育為基石，全面深化價值觀教育，在原有的價值觀教育上新增「仁愛」、「孝親」與「團結」的核心美德。人文科鼓勵多元化的評核機制，將進展性與總結性評估結合，評核方式不局限於傳統的紙筆考試，而是因應學習目標，廣泛採用專題研習、課堂觀察、口頭匯報及探究活動等多元策略。透過觀察學生的日常行為與態度，評估其價值觀的實踐，並利用回饋引導學生改進，同時須避免過重的課業與測考負擔，實現以評促學。

香港道教聯合會純陽小學蔡華媚校長（圖片來源：受訪者提供）

人文科學習重點：

仁愛傳承，關懷萬物：課程將日常的「關愛」擴展為更深層的「仁愛」，以「克己復禮」作為主軸，培養學生的內在修養與仁愛精神。學校鼓勵學生在生活中實踐愛心，並透過參與社區活動、義工服務及賣旗行動，身體力行地傳遞關懷。 百行孝為先，尊師且愛國：新增「孝親」觀念，從小引導學生以禮善待父母及長輩，主動分擔家庭責任，共同維護家庭和諧。同時，教育學生愛惜自己，減少讓長輩擔憂。這份情感進而延伸至在校尊師重道、在外尊敬長者，並進一步孕育出成長後為國家貢獻的崇高抱負。 凝聚團結，護校衛國：課程積極培養學生「先公後私」的群體福祉觀念。學校鼓勵同學透過參與制服團體、風紀、STEAM及電腦大使等服務隊伍，並在無私協作中學習包容與守望相助。

透過認識魚菜共生、資源永續的概念，學生學會珍惜食物。 （圖片來源：受訪者提供）

聖公會青衣主恩小學 科學科建立探究精神

小學科學科旨在培養學生對科學的好奇心和興趣。一直推動STEAM活動的聖公會青衣主恩小學，在提升學生的科學知識及興趣甚有心得，陳裕均校長指出，在新學年升讀五年級的學生，將在下學期迎來科學科呈分試，學校會透過紙筆考核、校內實作評估、專題研習家課等，全面評核學生能力。

聖公會青衣主恩小學陳裕均校長（圖片來源：受訪者提供）

閱讀也是學生對科學課題，乃至成為科學家的探索之路上必不可少的法寶。STEAM教育主任周啟傑分享，不同書籍對同一科學原理往往會提供不同的例子作說明，有助學生更全面掌握科學原理和找出當中的自然規律，例如在學校教授「太陽系的星體」的課題時，學生往往會提出「人類將來真的能夠移居月球、火星等星體嗎？」，繼而主動閱覽相關的資料。

（圖片來源：受訪者提供）

校長推薦圖書：

《小小科學人》圖書系列 （圖片來源：受訪者提供）

圍繞科學、宇宙、人體、食物、數碼資訊的秘密，各個系列均收錄100個問題，讓小朋友輕鬆學習科學知識。書本透過色彩繽紛的圖像、簡單易明方式解述科學原理及概念，有助訓練兒童的理解和組織能力，每日一個小主題，只需要10分鐘，便能輕鬆培養他們對科學的興趣。

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自律成就無限可能 大埔舊墟公立學校（寶湖道）3尖子的時間管理與抗壓秘訣

訪問之時仍未放暑假。放學鐘聲響起，大埔舊墟公立學校（寶湖道）的校園依然熱鬧，校隊成員正抓緊時間在操場熱身，每個角落都有各式各樣的課外活動進行中。踏入高小階段，呈分試的無形壓力加上密密麻麻的課外活動，令不少家長和同學直呼「喘不過氣」。三位尖子 —— 陳俞橋、鄭伊荍及廖俊晞，他們的書包同樣塞滿了課本和訓練裝備，卻依然在學業上名列前茅。到底這些孩子有甚麼秘訣，可以在緊湊的日程中游刃有餘？

（圖片來源：《親子王》）

迎接新學年做準備 中醫助孩子「收心養神」

踏入8月，暑假已過一半，歡樂時光正慢慢倒數。家長們開始憂心忡忡，孩子天天遲睡晏起，無止境的電子產品，玩了一個暑假，如何讓他們收心養神，準備開學呢？對於「暑假後遺症」，在中醫學角度來說，是作息與體質失衡的一種，可作內外調理，讓孩子身心重回正軌，以最佳狀態迎接新學年。

（AI生成示意圖）

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