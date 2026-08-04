香港媽媽是每個家庭的「隱形CEO」人力資源、財務、公關一腳踢 媽媽們請為自己鼓掌

上回講到由「一打一」變「一打二」的混亂，今次我想認真講一個念頭 —— 其實每一位香港媽媽，無論全職或在職，都是屋企的「CEO」。不要以為是那種西裝骨骨坐寫字樓年薪過百萬的CEO，這個職位，24小時當值、無年假、無花紅，仲要兼任HR、Marketing、Finance同Operation四個部門總監。聽落好勁？實際是日日做到無停手，但想深一層，又真的頗有滿足感。

媽媽是「HR」處理「家中」人事糾紛

先講HR（人力資源）。一個家庭的「員工」可多可少，「員工」不止老公和小朋友，另外還有工人姐姐，要處理一位工人姐姐的事宜已經相當繁複，如果請兩個，直情要處理人事糾紛。但HR不止於此，還有「婆媳關係」同「四大長老管理」。我媽媽好錫兩個孫，但有時太錫，會偷偷俾糖家姐，或者抱住妹妹唔肯放。這時候簡直考驗我的溝通技巧，試過幾次「撞板」後，謹記不要當面對質，反而用不同的渠道表達不滿或訴求，兼且可能要重複提點幾次，讓長老們感受「被尊重」多過「被指揮」。其實管理長輩同管理下屬有共通點：多讚賞、少指責，定期匯報「業績」（即係孫仔孫女近照），他們自然配合你的方針。

（AI生成示意圖）

既是PR也是財務總監

再講Marketing / PR（公關及市場推廣）。這個角色最有趣，因為由以前自己鍾意約邊個就邊個，變成現在要幫小朋友「建立社交網絡」。家姐三歲，開始上畫班同音樂班，我發現自己不自覺變成「Playdate統籌」。接送時同其他媽媽交換電話，主動約假日去公園或室內遊樂場。坦白講，我以前不是個太主動的人，但現在為了女兒有固定玩伴，我會厚住面皮邀請鄰居來屋企，或者主動參加小型茶聚。這個PR角色，開拓了全新的「媽媽友」圈子，亦令家姐的社交能力進步不少。

（AI生成示意圖）

至於Finance（財務），更是CEO的核心任務。香港生活費高昂，兩個小朋友的開支如奶粉、尿片、學費、興趣班，加加埋埋每月過萬。我同先生講好，將收入分為「必要開支」、「教育儲備」和「應急基金」。但同時，我會預留一筆「家庭快樂基金」，用作偶然外出食飯或買小禮物獎勵家姐。理財不是一味「慳」，而是要令有限資源產生最大幸福值 —— 好似我會趁超市減價囤積尿片，但同時肯俾錢參加高質素的親子工作坊，因為這些是無形資產。

（AI生成示意圖）

媽媽們，我們已經好叻！

最後Operation（營運），即每日確保屋企運作暢順。家姐返上午班，妹妹仍是「散修修」作息，我要排好時間表。假日更誇張，要安排去博物館、沙灘或留在屋企玩感官遊戲。這個Operation總監仲要隨時處理突發事件，例如家姐突然發燒，或者妹妹嘔奶，就要即刻調動全日行程。我學會用電話日曆同家人共享，將所有活動標示顏色，仲要預留「緩衝時間」——因為小朋友永遠不會跟schedule行。作為「CEO」，有時會覺得自己像個打雜，但有時又會驚覺自己竟能同時處理多個範疇 —— 原來我們比自己想像中更能幹。這份工沒有辭職信，也沒有晉升階梯，但每一次家姐主動幫妹妹抹嘴，每一次長老讚我「湊得好好」，每一次先生話「辛苦你」，都是最實在的績效獎金。媽媽們，別忘了在行事曆上寫低「Me Time」，因為一個burnout的CEO，又如何帶領家庭向前？學懂分配、學懂放手、學懂欣賞自己，才是這份「終身職位」的真正秘訣。共勉。

（AI生成示意圖）

Iris Cheung

英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

由美國密歇根大學（安娜堡）政治及國際關係雙學士畢業，一心想為世界作正面影響。機緣巧合下從事海外升學，擅長替學生規劃英美等地區的私校和大學申請。

網站：www.britannia-study.com

電郵：[email protected]

Iris Cheung - 英識教育升學顧問、2023年榮升新手媽

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