聖公會聖紀文小學學校簡介會9月舉行 推動STEAM教育設校本「科技課」｜小一入學

位於深水埗區，校網40的聖公會聖紀文小學（下稱聖紀文），創立於1969年，最初校舍設在徙置區天台，是全港首間天台學校，為當年失學兒童提供接受教育的機會，後來獲政府批地興建校舍，學校由天台搬到如今校址。這所接近60年歷史的學校，早已是地區受歡迎小學之一，聖紀文將於9月舉行學校簡介會，有興趣的家長與孩子可留意以下報名方法。

全面推行STEM跨學科學習 60%畢業生派英中

聖紀文致力培育學生在德、智、體、群、美、靈六育的均衡發展，並透過正向教育建立關愛和諧的校園氛圍。在課程特色方面，學校著重培養學生的自主學習能力與創新思考，全面推行STEM跨學科專題研習及電子學習，設立校本課程「科技課」，結合常識科科學部分及資訊科技，增加學生動手做實驗的空間，在課程中加入更多創科學習元素，也設有編程、無人機訓練等課後活動，給予同學空間發展潛能，激發學生的探索精神。同時致力營造「兩文三語」的優質語言環境，加強英語及普通話的日常應用，亦有外籍英語老師進行校本的英語協作教學課程，加強學生有系統地學習英語拼音技巧及提升英語的聽說能力。

聖公會聖紀文小學（圖片來源：聖公會聖紀文小學校網）

學校在升中派位表現亮眼，每年均有高比例畢業生成功獲派區內外知名英文中學及名校，獲派首三志願成績優異，於2025-26年度有60%畢業生獲派英文中學，當中包括中華基督教會銘賢書院、聖公會林護紀念中學、沙田崇真中學、寶血會上智英文書院等，深受地區家長信賴與推崇。

（圖片來源：聖公會聖紀文小學校網）

聖公會聖紀文小學將於9月舉行學校簡介會，活動為K1 - K3家長與子女而設，將會介紹辦學理念、課程特色，同時有學校巡遊、學習活動、校風培育及家校合作分享等活動，讓家長與孩子親身感受校園氣氛。簡介會需要網上報名，如報名成功將會收到電郵訊息確認。

聖公會聖紀文小學 學校簡介會

日期：9月12日（星期六）

時間：09:00 - 12:00

地址：長沙灣幸福街5號

查詢：2361 5663 （阮主任或黃主任）

報名：＞＞按此＜＜

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