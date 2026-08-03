「一齊企硬 唔take嘢」玩保安局禁毒處有獎遊戲 完成「尋找冬冬希希大任務」贏豐富獎品

身為家長，會不會苦惱應該如何向年幼子女灌輸嚴肅的禁毒訊息？不妨透過輕鬆有趣的親子活動，寓教育於娛樂，讓禁毒意識從小植根孩子腦海。

保安局禁毒處由即日至2026年8月14日舉辦「尋找冬冬希希大任務」有獎遊戲，邀請大、小朋友一同走遍港九新界，尋找17個有禁毒大使「冬冬」和「希希」3D造型的立體郵筒，增進親子感情，為暑假留下美好回憶！參加者不但有機會贏取豐富獎品，更可讓小朋友在遊戲中認識禁毒大使，潛移默化建立正向健康觀念！即睇遊戲玩法及打卡攻略，今個暑假全家總動員「一齊企硬 唔take嘢」！

（資料圖片）

即打卡！可愛立體造型郵筒遍布全港17個地點

保安局禁毒處「尋找冬冬希希大任務」的17個禁毒大使「冬冬」與「希希」主題立體郵筒，遍布港九新界不同地區，如中環遮打道、銅鑼灣東角道、尖沙咀美麗華大廈外、旺角荷李活商業中心外、屯門市廣場外及沙田希爾頓中心外等。「冬冬」與「希希」還有不同造型，有的正在「出拳打擊毒品」，也有「舉起V字手勢畀心心」！個個都萌爆可愛又有意思！立即解鎖17個立體郵筒，跟着下面玩法完成任務！

點擊圖片瀏覽可愛「立體造型」郵筒：

即睇17個立體郵筒位置及地址

地區 地點 1 小西灣 小西灣道富欣花園外 2 中環 中環遮打道香港會所大廈外 3 灣仔 灣仔軒尼詩道修頓中心外 4 銅鑼灣 銅鑼灣東角道金百利商場外 5 北角 北角英皇道港運城外 6 黃大仙 黃大仙大成街街市外 7 觀塘 觀塘道1亞太中心外 8 尖沙咀 尖沙咀彌敦道美麗華大廈外 9 旺角 旺角豉油街荷李活商業中心外 10 荔枝角 荔枝角深盛路昇悅居外 11 屯門 屯門屯盛街屯門市廣場外 12 元朗 元朗安寧路5-9號安榮樓外 13 天水圍 天水圍天喜街天慈商場外 14 沙田 沙田正街希爾頓中心外 15 大埔 大埔太和廣場西翼麥當勞外 16 上水 上水清曉路清河商場外 17 荃灣 荃灣街市街荃灣城市廣場外

簡單4步參加遊戲 儲得越多獎品越豐富

遊戲玩法非常簡單！最吸引是即使只找到一個立體郵筒打卡，亦能獲贈精美獎品，絕對是人人有份、人人開心！

1. 尋找立體郵筒兼打卡：

找到「冬冬」、「希希」立體郵筒後，與郵筒及附近街景一同合照（記住要尋找頂部附有「冬冬」、「希希」立體造型的主題郵筒，其餘平面版廣告郵筒並不計算在內！）；

2. 追蹤「唔take嘢」專頁：

讚好並追蹤保安局禁毒處「唔take嘢」Facebook 或 Instagram 專頁；

3. 私訊傳送：

將所有打卡照片，一次過以私人訊息（PM）發送至「唔take嘢」社交專頁；

4. 領取獎品：

符合資格者將有專人通知，可於指定時間前往金鐘「香港賽馬會禁毒資訊天地」領獎。

提提各位大、小朋友，集齊越多的立體郵筒合照，獲得的獎品等級就越高！若集齊全部17個立體郵筒合照，更可贏取包含「瑜伽墊＋兒童襪＋餐具套裝＋洗漱包」的終極大獎，就算只是同一個立體郵筒合照也可贏取證件套！獎品數量有限，送完即止。

點擊圖片瀏覽豐富獎品：

除了贏取豐富獎品，家長亦可藉着這次活動，向子女傳達健康無毒生活的訊息。領獎地點「香港賽馬會禁毒資訊天地」同時設有多項免費互動展品，讓小朋友在玩樂中認識毒品的禍害，建立正確的自我保護意識。今個暑假，安排一趟親子全港城市定向，一邊散步探索社區，一邊與超萌的禁毒大使「冬冬」與「希希」合照完成任務！

尋找冬冬希希大任務

遊戲日期：即日起至2026年8月14日晚上23:59分

詳情：Facebook@唔take嘢、Instagram@唔take嘢

*禁毒處將按立體郵筒打卡數量，派發不同等級的精美獎品；每個帳戶只可參加及換領獎品一次，獎品數量有限，送完即止。

