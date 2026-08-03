方力申挑戰35公里港澳慈善泳為SEN兒童籌款 新手爸爸望孩子無懼「大浪」增信心｜親子熱話

方力申（Alex）繼7年前成功完成45公里香港環島泳創下紀錄後，早前宣布將於今年11月19日展開全長35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港游到去澳門，再度挑戰體能與意志極限，為基層及特殊教育需要（SEN）的兒童與青少年籌款。

親子熱話｜方力申挑戰35公里港澳慈善泳為SEN兒童籌款

方力申這次以「凝動大使」身份，由香港大嶼山雞翼角出發，橫渡公海游至澳門黑沙海灘，全長35公里，為「凝動香港體育基金」籌募善款，用作支援基層及特殊教育需要（SEN）的兒童與青少年，此基金會於2012年成立，透過多元化的體育項目，積極推動體育平等、社會共融及健康生活理念，至今惠及超過27,000名兒童及青少年。事隔7年再度挑戰汪洋大海，全因一個新身份 — 新手爸爸！方力申直言因為身份的轉變，令自己更關注於兒童的成長與發展，因父愛而決定橫渡公海。

方力申（Alex）繼7年前成功完成45公里香港環島泳創下紀錄後，早前宣布將於今年11月19日展開全長35公里的「方力申港澳慈善游2026」，由香港游到去澳門。（圖片來源：《親子王》）

問及方力申為何這次活動特別為SEN（特殊教育需要）小朋友而籌款，他向《親子王》透露，自從當了爸爸，他看待小朋友的角度真的完全不同，亦了解到SEN兒童於成長過程中的困難，故希望透過這次活動為他們「做點事」。「以前看運動，可能只看成績和速度；現在有了下一代，更明白每一個小朋友都是獨一無二的。特別是SEN（特殊教育需要）小朋友，他們在成長路上可能會遇到很多我們想像不到的困難和麻煩，SEN孩家長於背後亦承受很大的壓力。」

方力申作為前香港游泳代表，曾多次透過游水為不同界別籌款，並創下紀錄。（資料圖片）

每個小朋友都是獨一無二，擁有屬於自己的光芒，只要有一個機會和舞台，就可以讓他們展現才能。「運動是種很神奇的語言。在水裏沒有文字限制，也不需要過多言語，只要給他們空間，運動就能帶給他們信心。」方力申想透過自己的能力與影響力，為這些小朋友做點事，除了籌款，最重要的是身教。「我希望透過身教，甚至運用自己的平台宣揚包容與平等的精神，為下一代創造更多機會。更重要的是，我希望為自己的女兒做一個好榜樣 — 讓她長大後知道，當我們能力所及的時候，要學會關心身邊有需要的人，用行動為社會帶來正向的改變。」

除了7年前的環島游，去年底方力申亦曾與一班聖若瑟書院舊生接力成功挑戰環繞大嶼山70公里的跨夜無間斷接力泳賽。圖片來源：IG@alexfongliksun）

游入「公海」如同SEN孩充滿難關的人生 望共同破浪前行

相比起7年前的香港環島游的45公里，由香港游至澳門全程35公里，路程較短，但面對的風險更大。「今次最大難題是『未知數』。雖然35公里比7年前環島游的45公里短，但這次直接將『航道』推進公海水域。海浪、暗湧、船隻產生的浪、甚至當天的風向和水溫，全都是我無法控制的變數。加上這幾年我的訓練主要是針對短途游泳，現在要重新組裝自己的『長途耐力肌肉』，訓練過程真的不輕鬆。」

（圖片來源：ig@alexfongliksun）

方力申於慈善游中將要在茫茫大海中面對大風大浪，他希望經歷可以作為孩子的鏡子，誏他們了解人生雖然會遇到很多未知數，但只要勇敢接受挑戰，亦能歷過難關。「我想帶給小朋友和家長的心態 — 人生和海浪一樣，充滿了我們控制不了的未知。很多SEN小朋友和基層家庭，每天在生活和學習上都要面對很多無形的『大浪』。我想透過今次行動告訴他們：面對挑戰，有擔心、有害怕是很正常的，連我都會驚。但只要我們一步一步來、堅持住，就一定可以渡過難關。」方力申想讓孩子們知道，世界上有人在為他們加油，陪伴他們一起破浪前行。

（圖片來源：凝動香港體育基金）

望女兒長大後了解父親善心

成為人夫、人父，家庭的支援是方力申前行的動力。這次「游大海」家人亦是最強支持後盾。「非常感謝太太和家人的體諒與支持。現時要開始進行高強度的長途訓練，即意味著我要犧牲休息時間和陪伴家人的時間。有時訓練完回到家已經精疲力竭，但太太一直非常理解我做這件事的意義，默默幫我分担了很多家庭日常工作與責任，讓我完全沒有後顧之憂去備戰。

方力申希望女兒長大後，看到爸爸當年的紀錄，知道爸爸因為這場慈善游幫助了很多小朋友，從而去做對社會有意義的事。（圖片來源：ig@alexfongliksun）

「女兒仍小，還未明白『35公里』有多遠、又或是『公海』是甚麼，但我希望在她長大後，看到爸爸當年的紀錄，或者看到這場慈善游幫助到很多其他小朋友時，她會明白爸爸不是單純去挑戰一個紀錄，而是去做一件對社會有意義的事。」方力申指自己就算有多累、在水中有多孤單，每當想放棄時，想起家人就有動力，繼續堅強向前游。

（圖片來源：ig@alexfongliksun）

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