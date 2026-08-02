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3大好玩充氣彈床推介：天空島大冒險/埃及尋寶大作戰/夏日海島彈跳樂園 免費參加攻略

親子
更新時間：10:37 2026-08-02 HKT
發佈時間：10:37 2026-08-02 HKT

充氣彈床既可讓活力無窮的小朋友盡情放電，又可待在室內歎冷氣不用擔心中暑，爸媽們還可趁機shopping！這次就推介兩個商場放電好去處，好玩充氣彈床保證小朋友電力全釋放！想做新蒲崗小小冒險家就到Mikiki × Momoland的「天空島夏日大冒險」巨型一體式充氣樂園，想做砥史探險家則要去荷里活廣場「埃及尋寶大作戰」，即刻出發，落雨一樣可盡情玩！

充氣彈床推介1：荷里活廣場 埃及尋寶大作戰

為期九個多月的古埃及文明大展進入倒數階段，曾去過參觀的小朋友，可記得埃及的金字塔、貓女神、木乃伊呢？想不到除了博物館，還可以在荷里活廣場×StayFun的「埃及尋寶大作戰」充氣彈
床上發現它們的蹤影！

（圖片來源：荷里活廣場）
（圖片來源：荷里活廣場）

各位小小探險家一走進約8,000平方呎的古埃及主題巨型充氣樂園，即會見到八大玩樂點。莊嚴
但可愛的法老在「尋寶波波池」旁，等大家跳進橙、白、黃巨型波波池內！巨型金字塔內部是個中空隧道式設計競技區，大家可走入神秘通道大玩投籃。喜歡刺激感的小朋友，必攀上七米高獅身人面像滑梯，一躍滑下產生極速快感！

（圖片來源：荷里活廣場）
（圖片來源：荷里活廣場）

「神殿」還有「寶藏投球競技場」、「神秘迷宮陣」、「生命之符幸福波波池」，考驗小探險家的體能、眼界與手眼協調；而以古埃及神話中備受崇敬的貓女神巴斯泰托為原型的「貓女神聖峰」，讓大家盡情攀爬挑戰登峰！

（圖片來源：荷里活廣場）
（圖片來源：荷里活廣場）

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埃及尋寶大作戰
日期：即日起至8月30日
時間： 星期一至五 12:00 - 19:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 20:00
地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場
價格： 星期一至五 $68 / 25分鐘，$128 / 50分鐘；星期六、日及公眾假期 $88 / 25分鐘，$148 / 50分鐘
購票連結：https://bit.ly/3RpUfiY
* 荷里活廣場VIC會員憑指定積分，可於手機應用程式換領指定場次入場門票。

充氣彈床推介2：新蒲崗Mikiki×Momoland的「天空島夏日大冒險」

推介新蒲崗Mikiki×Momoland的「天空島夏日大冒險」巨型一體式充氣樂園，小朋友可化身小小冒險家，挑戰七大挑戰遊玩關卡，展開夏日歷險！

（圖片來源：Mikiki）
（圖片來源：Mikiki）

充氣樂園以懸浮空中、被烏雲遮擋的「天空島」為背景，外星兔Momo及Mobi邀請大家一起採集彩虹胡蘿蔔，產生快樂能量將烏雲驅散！小朋友要攀越巨大化Mobi充氣障礙池內的圓滾滾障礙物，再攀登上4.5米高巨型滑道，從彩虹蘿蔔頂端滑下至波波池，孩子可一邊於波波海洋暢泳，一邊採集大大小小的彩虹胡蘿蔔。

（圖片來源：Mikiki）
（圖片來源：Mikiki）

再踏上全長逾八米的田園障礙賽道，既要穿越巨型蘿蔔，又要徒手攀過障礙物，可考驗肌肉力量；還有挑戰平衡力與膽量的懸浮充氣盪木鞦韆，也有可鍛煉小肌肉控制及協調能力的農莊主題玩樂沙池，邊玩邊學。

（圖片來源：Mikiki）
（圖片來源：Mikiki）

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天空島夏日大冒險
日期：即日起至8月23日
地點：Mikiki商場地下中庭
30分鐘親子套票（1大1小）： 平日 $70，額外成人 $120；周末及假日 $100，額外成人 $140
免費參加方法： 活動期間，The Point會員於場內「即賺分」參與商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可免費換領親子套票。 
購票查詢：4638 0934（WhatsApp）

充氣樂園推介3：D·PARK「Float at D·PARK」嘉年華

「D·PARK夏日競技樂園」設有 4 大玩樂關卡，先攀爬6米高「高峰巨型滑梯」，挑戰膽量一瀡而下感受極速快感；再與好朋友一同闖進「障礙賽歷險大挑戰」跨越障礙，比比速度與體能；又可於「攀越小山丘」接受冒險任務，手腳並用攀上山頂打卡！最後跳上「充氣盪鞦韆」挑戰平衡力，隨海浪左搖右晃、乘風破浪，超刺激又過癮！ 

（圖片來源：D·PARK）
（圖片來源：D·PARK）

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D·PARK夏日競技樂園
日期：即日起至8月31日
地點：D·PARK L1 室內草地
時間：星期一至五 12:00-20:00、星期六至日 11:00- 20:00（每節25分鐘）
收費：星期一至五 $58、星期六至日 $68
購票：＞＞按此＜＜

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