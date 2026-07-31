CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置停用旋轉功能只供拍照 設2種特別退款

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜將於明日（1日）正式開放的CHIIKAWA ARTIVERSE特展，早前已公開門票銷售，包含可乘座的全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置的「迴旋木馬座席券及特典套裝」一早已售罄。今日（31日）作傳媒預演，因天氣問題巨型迴旋木馬裝置並未有開放，及至晚上8時許，官方發出致歉信，表示為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能，並調整為靜態拍照區域與木馬合照，同時會為所有持票人士提供兩種特別退款安排。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置敵不過天氣！安全考量停用旋轉功能

今年CHIIKAWA ARTIVERSE特展分有室內及戶外展覽區，展區將分為「四大宇宙」：「 原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」、「機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬」，當中最受矚目的CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置為全球首座，早前於啟德進行預熱時，已令不少粉絲非常期待。今日（31日）CHIIKAWA ARTIVERSE特展作傳媒預演，因惡劣天氣關係，CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置並未有開放。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日開幕，今日（31日）8個好朋友齊齊亮相。（圖片來源：《親子王》）

及至晚上，CHIIKAWA ARTIVERSE主辦單位 AllRightsReserved 發出致歉信，指「為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能，並調整為靜態拍照區域與木馬合照。 同時，為保障所有持票人士的權益，主辦單位將提供特別退款安排，可選擇全額退款，或是部份退款繼續與木馬合照」。官方為此向一眾CHIIKAWA粉絲致以最深切的歉意。

今日（31日）晚上，官方發出致歉信，表示為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能。（圖片來源：官方聲明截圖）

信中指，團隊於過去兩周經歷了颱風及暴雨等惡劣天氣挑戰，因今日的例行檢查中，團隊發現裝置運轉時出現異常雜聲，經由專業人員即時檢查，確認結構整體安全，但由於堅持以最高規格安全標準為原則，以及將市民及粉絲的安全放在首位，經審慎評估後，考慮到相關工程無法於原訂展期內完成，故決定停用旋轉功能，改為只供靜態拍照及打卡區域。

今日（31日）下午為傳媒預覽，因天氣關係CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置亦暫停開放。（圖片來源：《親子王》）

主辦方將會為已入手「迴旋木馬座席券」的粉絲提供「二選一」的特別退款安排。「方案A」為部份退款（繼續參觀）；「方案B」則為全額退票（取消參觀）。詳細退款手續及指引將麘於 KLOOK平台稍後公佈。

（圖片來源：《親子王》）

【方案A】部份退款（繼續參觀）

退款金額：將退還港幣$130（迴旋木馬體驗價值）

額外補償：靜態拍照（可按原定報到時間進場，揀選木馬合照）

限定贈品：照後仍可獲得隨機款式《CHIIKAWA ARTIVERSE迴旋木馬》紀念卡1張

展覽權益：仍可保留6樓展覽區入場資格、特典套裝禮品及專屬購物隊伍待遇。

【方案B】全額退票（取消參觀）

退款金額：全額退款

適用條件：僅限未行使/未進場 之門票持有人

*詳細退款手續及指引將稍後於KLOOK平台公布。

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