Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置停用旋轉功能只供拍照 設2種特別退款

親子
更新時間：21:41 2026-07-31 HKT
發佈時間：21:41 2026-07-31 HKT

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜將於明日（1日）正式開放的CHIIKAWA ARTIVERSE特展，早前已公開門票銷售，包含可乘座的全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置的「迴旋木馬座席券及特典套裝」一早已售罄。今日（31日）作傳媒預演，因天氣問題巨型迴旋木馬裝置並未有開放，及至晚上8時許，官方發出致歉信，表示為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能，並調整為靜態拍照區域與木馬合照，同時會為所有持票人士提供兩種特別退款安排。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置敵不過天氣！安全考量停用旋轉功能

今年CHIIKAWA ARTIVERSE特展分有室內及戶外展覽區，展區將分為「四大宇宙」：「 原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」、「機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬」，當中最受矚目的CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置為全球首座，早前於啟德進行預熱時，已令不少粉絲非常期待。今日（31日）CHIIKAWA ARTIVERSE特展作傳媒預演，因惡劣天氣關係，CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置並未有開放。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日開幕，今日（31日）8個好朋友齊齊亮相。（圖片來源：《親子王》）
CHIIKAWA ARTIVERSE特展將於8月1日開幕，今日（31日）8個好朋友齊齊亮相。（圖片來源：《親子王》）

及至晚上，CHIIKAWA ARTIVERSE主辦單位 AllRightsReserved 發出致歉信，指「為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能，並調整為靜態拍照區域與木馬合照。 同時，為保障所有持票人士的權益，主辦單位將提供特別退款安排，可選擇全額退款，或是部份退款繼續與木馬合照」。官方為此向一眾CHIIKAWA粉絲致以最深切的歉意。

今日（31日）晚上，官方發出致歉信，表示為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能。（圖片來源：官方聲明截圖）
今日（31日）晚上，官方發出致歉信，表示為了確保裝置符合最高安全標準，團隊決定停用迴旋木馬的旋轉功能。（圖片來源：官方聲明截圖）

信中指，團隊於過去兩周經歷了颱風及暴雨等惡劣天氣挑戰，因今日的例行檢查中，團隊發現裝置運轉時出現異常雜聲，經由專業人員即時檢查，確認結構整體安全，但由於堅持以最高規格安全標準為原則，以及將市民及粉絲的安全放在首位，經審慎評估後，考慮到相關工程無法於原訂展期內完成，故決定停用旋轉功能，改為只供靜態拍照及打卡區域。

今日（31日）下午為傳媒預覽，因天氣關係CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置亦暫停開放。（圖片來源：《親子王》）
今日（31日）下午為傳媒預覽，因天氣關係CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置亦暫停開放。（圖片來源：《親子王》）

主辦方將會為已入手「迴旋木馬座席券」的粉絲提供「二選一」的特別退款安排。「方案A」為部份退款（繼續參觀）；「方案B」則為全額退票（取消參觀）。詳細退款手續及指引將麘於 KLOOK平台稍後公佈。

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）

【方案A】部份退款（繼續參觀） 
退款金額：將退還港幣$130（迴旋木馬體驗價值）
額外補償：靜態拍照（可按原定報到時間進場，揀選木馬合照）
限定贈品：照後仍可獲得隨機款式《CHIIKAWA ARTIVERSE迴旋木馬》紀念卡1張 
展覽權益：仍可保留6樓展覽區入場資格、特典套裝禮品及專屬購物隊伍待遇。

【方案B】全額退票（取消參觀）
退款金額：全額退款
適用條件：僅限未行使/未進場 之門票持有人

*詳細退款手續及指引將稍後於KLOOK平台公布。

點擊圖片瀏覽CHIIKAWA ARTIVERSE特展部分花絮：

相關文章｜CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置8月尖沙咀登場 附特展詳情 

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老定有報應｜Juicy叮
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老一定有報應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
01:12
連日落雨幾時停？天文台料8.7起終轉晴  AI模型預計下周有風打？
社會
9小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
13小時前
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
2小時前
賭王三房何猷啟疑再婚火速造人成功 攜妻行BB展狂掃貨 6年前同前妻離婚育有2女
賭王三房何猷啟疑再婚火速造人成功 攜妻行BB展狂掃貨 6年前同前妻離婚育有2女
影視圈
6小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
13小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
3小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT
挑戰居港1年才可申請大學資助學額限制 官判87名內地學生家長敗訴須付訟費
挑戰居港1年才可申請大學資助學額限制 官判87名內地學生家長敗訴須付訟費
社會
5小時前