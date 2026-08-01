師生卸下壓力大玩「枕頭大戰」 睡衣與笑聲走進校園重新充電｜顏鎧銘校長隨筆

在日常校園生活中，孩子們總是穿着整齊校服、坐姿端正、專注學習。然而，每年一次的「枕頭大戰」，卻讓校園瞬間變成歡樂的海洋。平日認真的孩子們換上色彩繽紛的睡衣，抱着自家枕頭和被子，與同學分成兩隊展開「激戰」。整個校園充滿純粹的笑聲與歡呼，彷彿把家裏的溫馨童真帶進學校。

卸下壓力 回歸純真

在緊湊的學習壓力下，孩子們承受學業與期望的負擔。「枕頭大戰」讓他們穿上睡衣的那一刻，卸下「乖乖仔」和「模範生」的包袱，回歸最放鬆的孩童狀態。這不止是一場遊戲，更是一次心靈喘息、重新充電的機會。

（圖片來源：通德學校）

枕頭大戰的深層意義

枕頭大戰看似混亂有趣，實則是一堂生動的社交與情緒教育課。孩子們分成兩隊，利用枕頭進攻、被子防守，需要體力、策略與合作。他們學會清晰溝通、分配角色、團隊協作和即時支援。當同學跌倒時，大家會立刻扶起關心，培養難能可貴的同理心與互助精神。

（圖片來源：通德學校）

遊戲雖有勝負，但最寶貴的是無論輸贏，大家都滿頭大汗、相視大笑。這讓孩子明白「過程比結果更重要」，學會以豁達心態面對競爭與挫折，享受努力本身的快樂。

做孩子的玩伴

許多家長聽到這活動，先是驚訝，隨後會心一笑，甚至說「我想加入大戰！」這反映現代親子關係常見的現象：家長習慣當「指揮官」和「監督者」，互動容易變得嚴肅緊繃。

孩子最渴望的，往往不是無所不知的導師，而是一個能一起瘋狂大笑的「玩伴」。枕頭大戰提醒我們，優質親子關係需要全身心陪伴。

（圖片來源：通德學校）

在家實踐很簡單：找個周末晚上，關掉手機電視，全家來一場小型枕頭大戰或遊戲之夜。父母主動加入，不僅釋放壓力，更讓孩子感受到被接納與愛的溫暖。這種肢體互動與無條件陪伴，比任何物質獎勵或補習都更能滋養孩子心靈，建立深厚情感連結。

（圖片來源：通德學校） ​

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家校信任 共育快樂成長

學校不止是傳授知識的地方，更是孩子體驗生活、建立人際關係的溫床。「枕頭大戰」這類打破常規的活動，需要家長理解與支持。家長放心讓孩子參與，正體現對學校的信任，這種家校互信是共同扶持孩子成長的最強大力量。

（圖片來源：通德學校） ​

一場枕頭大戰雖然短暫，卻能留下快樂記憶、正面人際感知和家庭溫暖的體會，將陪伴孩子走得更遠。教育從不局限於書本和課堂。有時，一次放肆大笑、一個溫暖擁抱，其力量遠勝千言萬語。

通德學校顏鎧銘校長

學生稱呼為顏色筆校長，深信教育可讓孩子變好，孩子可讓世界變好，每個孩子都值得被看見。積極推動「森林課程」及「校園關愛文化」，願每個孩子在成長旅途上綻放異彩。

通德學校顏鎧銘校長（圖片來源：受訪者提供）

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