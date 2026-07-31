李元元幫妹妹李斐斐揀歌瑞特國際幼稚園推行EYFS課程 探究式學習培養自主學習精神

幼稚園｜李燦森與太太梁志瑩（Sophia）的兩位女兒李元元Lucy和細女李斐斐Sucy，鬼馬可愛，深受網民喜歡。轉眼間，李元元已8歲，9月份將升做讀小三，不止考獲全班第一，更極具鋼琴天分，早前更於公開活動中表演。而3歲的妹妹李斐斐Sucy亦已到了入讀幼稚園的年齡，昨日（30日）媽媽就於社交平台分享，已為妹妹李斐斐Sucy選定瑪歌瑞特國際幼稚園（MAGART International Kindergarten）。

李斐斐Sucy做K1生 入讀瑪歌瑞特國際幼稚園

李元元Lucy與妹妹李斐斐Sucy的可愛互動備受網民關注，粉絲們關注將於9月做K.1生的Sucy將會選擇哪所幼稚園。為幫妹妹挑選最合適的校園，「寵妹狂魔」的Lucy特別親自陪同妹妹一起走訪多間學校參觀，體驗幼稚園生生活。昨日（30日）媽媽於社交平台發帖，指在細心的「小媽媽」Lucy協助下，最終在眾多學校中為Sucy選定了瑪歌瑞特國際幼稚園（MAGART International Kindergarten）：「最尾幫妹妹揀咗呢間幼稚園，又試吓新嘢，身邊冇朋友讀過，不過參觀過佢嘅校園感覺好似幾好，希望妹妹讀得開心，我諗佢應該都會好開心」。究竟這所幼稚園有何吸引之處？

瑪歌瑞特國際幼稚園於港九新界均設有多間校舍，包括太古康怡、黃埔及粉嶺分校，由於姐姐李元元現就讀太古滬江小學，故網民估計李斐斐將入讀太古分校，方便接送，亦讓兩姊妹能有更多時間互相陪伴。

課程特色1：優化英國EYFS + 探究式學習

瑪歌瑞特國際幼稚園採用優化的英國早期基礎教育體系（EYFS, Early Years Foundation Stage），並深受意大利瑞吉歐教育理念（Reggio Emilia Approach）及探究式學習（Inquiry Approach）啟發。課程涵蓋個人與社會情感、語言溝通、數學邏輯、體能發展及藝術表達等七大領域。學校深信孩子擁有「一百種語言」，鼓勵幼兒透過遊戲、主題探索與動手實踐，主動思考及發現問題，培養解難能力與自主學習精神，成為主動學習者。

（圖片來源：IG@magartkg）

課程特色2：小班教學與沉浸式雙語環境

學校推行小班教學，透過沉浸式英普雙語教學，每班將有一名普通話和一名英語老師，讓孩子從小在自然真實的雙語環境中溝通交流，建立紮實的語言能力。

每班將有一名普通話和一名英語老師，讓孩子從小在自然真實的雙語環境中溝通交流，建立紮實的語言能力。（圖片來源：瑪歌瑞特國際幼稚園）

課程特色3：多元教材開啟無限可能性

學校為開啟孩子的無限可能性、激發他們的創造力和邏輯思維，將提供來自英國、澳洲及其他外國國家的教學資源，如蒙特梭利玩具、奧福音樂玩具、小肌肉玩具等等，引導孩子學習、探索、發現、想像及表達，從玩樂中成長。學校於每年6、7月都會舉辦開放日及Summer Camp，家長可帶小朋友去親身體驗校園生活。

（圖片來源：IG@magartkg）

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小一派位成績亮麗 為一條龍聯繫學校

至於家長們最關注的升小成績，除了有學生入讀姐姐李元元的滬江小學，有近40%學生考入多所著名直私小學，如聖士提反書院附屬小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、保良局蔡繼有學校、聖保祿學校（小學部）、港大同學會小學、民生書院小學等，香港嘉諾撒學校、軒尼詩官立小學等亦是畢業生心水之選。而學校與百卉九江書院、韓國國際學校（國際部）為一條龍聯繫學校。

瑪歌瑞特國際幼稚園康恰分校（圖片來源：瑪歌瑞特國際幼稚園校網）

瑪歌瑞特國際幼稚園

地址：鰂魚涌康盛街16號康怡花園

班級：學前適應班（PN）、幼兒班（K1）、低班（K2）及高班（K3）

學費：設有半日班及全日班，全日各級全年學費 約$80,080（分11期）、半日各級約 $52,503（分11期）（教育局資料）

查詢：2786 9152 / www.magartedu.com

資料及圖片：IG@magartkg、Threads@lucy.is.good

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