港生每日學習逾9小時 睡眠時間少於國際標準 睡眠不足對孩子成長3大影響

親子熱話｜香港學童課業沉重，隨時比大人返工還要忙。最近有研究指出，本港學生整體日均學習時間超過九小時，而高強度的學習變相縮短睡眠時間，結果顯示整體學生日均睡眠僅7.6小時。家長應正視孩子作息時間，於生長黃金期睡眠不足，會對成分帶來3大影響。

親子熱話｜港生每日學習逾9小時 睡眠時間少於國際標準

香港研究協會5月訪問了1,079名家長及中學生，結果顯示本港學生整體日均學習時間超過九小時（在校約6.4小時、課後處理課業達3.1小時），課時水平明顯高於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均線。

高強度學習會影響睡眠。（AI生成示意圖）

高強度的學習環境直接壓榨了休息空間，整體學生日均睡眠僅7.6小時，比美國疾病控制及預防中心（CDC）的建議水平少約一小時。數據更反映出「越高年級睡越少」的隱憂：中學生平均只睡7.1小時，小學生及幼稚園生則分別只有7.8小時及8.2小時。專家提醒，長期睡眠不足會削弱專注力，更會影響身心發育與情緒健康。

睡眠不足對孩子成長的3大影響

睡眠並非單純的「休息」，而是兒童與青少年大腦發展和身體發育的關鍵生理過程。長期處於睡眠不足或睡眠質素差的狀態，將對孩子的成長造成深遠的負面影響。

1. 阻礙生長荷爾蒙分泌 影響身高與免疫力

兒童生長荷爾蒙的分泌高峰主要集中在夜間深度睡眠階段（尤其是晚上11時至凌晨2時）。若孩子長期熬夜或睡眠不足，生長荷爾蒙的分泌量會大幅減少，直接影響骨骼發育與身高增長。此外，睡眠不足還會削弱免疫系統功能，使孩子更容易患上感冒、流行性感冒等，恢復期亦會延長。

睡眠是否充足，會直接影響身高！（AI生成示意圖）

2. 削弱記憶力與專注力 引致「越學越差」惡性循環

大腦在睡眠過程中會進行資訊整理與記憶鞏固。睡眠不足會直接損害大腦前額葉皮質的功能，導致孩子在課堂上出現注意力不集中、反應遲鈍、邏輯思維與理解能力下降等問題。很多家長希望透過延長學習時間來提升成績，卻不知缺乏睡眠反而令學習效率大打折扣，最終陷入「學習時間長 → 睡眠不足 → 成績下滑 → 再加長學習時間」的惡性循環。

睡眠不足會直接損害大腦前額葉皮質的功能，導致孩子在課堂上出現注意力不集中、反應遲鈍。（AI生成示意圖）

3. 引致情緒不穩與心理健康危機

慢性睡眠不足會嚴重干擾大腦中調節情緒的神經遞質平衡，使孩子更容易出現焦躁、易怒、抑鬱及衝動行為。研究顯示，長期欠缺充足休息的學生，承受抗壓能力顯著降低，社交關係亦較容易出現緊張狀況。嚴重者甚至可能增加患上兒童及青少年焦慮症或抑鬱症的風險。

長期睡眠不足或會引致孩子更容易出現焦躁、易怒、抑鬱及衝動行為。（AI生成示意圖）

3個減壓與作息建議

合理安排時間：與孩子一同制定每日作息時間表，鼓勵「高效學習」而非「延長課時」，避免課後活動與補習過度擠壓休息時間。 營造睡前儀式感：睡前一小時切斷所有電子產品（手機、平板電腦），避免藍光抑制褪黑激素分泌，也可透過聽輕音樂或閱讀紓緩心情。 關注心理壓力：多關注孩子的心理情緒，適時予以鼓勵與傾聽，幫助孩子釋放學業壓力，建立健康的睡眠觀念。

睡前一小時切斷所有電子產品，可跟孩子講睡前小故事，放鬆身心更易入睡。（AI生成示意圖）

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