荃灣西如心酒店自助餐買一送一 暑假設家庭套票人均$371歎晚餐+免費玩可樂主題戶外泳池設施｜親子優惠

天氣這麼熱，遇上好天氣就想玩水消暑！想舒舒服服跟小朋友躺平一天，就要入手荃灣西如心酒店的家庭套票連池畔健身通行證，以優惠價吃全新可樂主題限定自助餐，又可以免費暢玩戶外泳池設施，今日（30日）還有自助餐買一送一優惠，亦有優惠家庭套票，人均低至$371就可玩足一天！即睇自助餐優惠詳情與快搶連結。

督子優惠｜荃灣西如心酒店可樂主題限定自助餐買一送一

荃灣西如心酒店Café Circles餐廳於今個夏天聯乘經典汽水品牌，推出全新「C for Chill」可樂主題限定自助餐，廚藝團隊將可樂融入創意菜式中，炮製出如可樂風味脆皮豬手、可樂薑汁燉牛腩及可樂豉油雞；甜品亦豐富滋味，包括青檸可樂芝士蛋糕及雲呢拿可樂意式奶凍。自助晚餐更有海膽、紅蝦剌身、即席片皮鴨，每位更可享半隻法式焗龍蝦呢！

（圖片來源：KKday）

小朋友就要留意「自調特飲區」，可盡情發揮創意將可口可樂®、雪碧®、芬達®橙味汽水或玉泉忌廉梳打作基底，配搭藍橙皮糖漿等，調製成專屬你的夏日特飲，盡興打卡暢飲。

（圖片來源：KKday）

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同期還有家庭套票連池畔健身通行證優惠，可享用自助晚餐之餘，亦有泳池及健身室設施通行證，可到換上「C for Chill」可樂主題布置的戶外游泳池暢玩，池畔更有經典造型太陽傘、經典可樂汽水樽及繽紛泳池浮圈，可以邊玩邊打卡，暢快又寫意！

（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五HK$526/2位，平均HK$263/位（原價HK$482/位）

．星期六、日及公眾假期HK$658/2位，平均HK$329/位（原價HK$603/位）

（已包括加一服務費）

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【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$946/2位，平均HK$473/位（原價HK$867/位）

．星期五至日及公眾假期HK$994/2位，平均HK$497/位（原價HK$911/位）

（已包括加一服務費）

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【獨家優惠｜家庭套票】自助晚餐連池畔健身通行證

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四HK$1113/3位，平均HK$371/位（原價HK$867/位）

．星期五至日及公眾假期HK$1161/3位，平均HK$387/位（原價HK$911/位）

（已包括加一服務費）

*家庭套票優惠每組包含2成人1兒童自助晚餐及池畔健身通行證

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【獨家優惠｜低至7折】自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

優惠：

．星期一至五成人HK$351/位・長者HK$287/位・兒童HK$223/位

．星期六至日及公眾假期成人HK$439/位・長者HK$367/位・兒童HK$287/位（特別日子除外）

（原價HK$482起/成人，HK$394起/長者，HK$306起/兒童）

（已包括加一服務費）

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【獨家優惠｜低至65折】自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

優惠：

．星期一至四成人HK$591/位・長者HK$426/位・兒童HK$329/位

．星期五至日及公眾假期成人HK$621/位・長者HK$456/位・兒童HK$374/位（特別日子除外）

（原價HK$867起/成人，HK$625起/長者，HK$482起/兒童）

（已包括加一服務費）

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年7月30日15:00至8月5日23:59

使用日期：2026年7月31日至8月31日

用餐地址：香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓CaféCircles

用餐時間：自助午餐12:00-14:30；自助晚餐18:30-21:30

*消費滿HK$500享3小時免費代客泊車服務

*此兌換餐券不能與任何其他促銷優惠、折扣或禮品券同時合併使用

池畔健身通行證使用須知：

．當日約下午2時於CaféCircles接待處換領手帶（每條限一人使用，遺失或損毀恕不補發）；

．手帶將標示使用日期，進場時請向泳池／健身室職員出示；

．夏日通行證須與自助晚餐於同一日期使用；

．付款確認後不設更改、取消或退款；如泳池關閉，只退還通行證費用，自助晚餐費用恕不退還；

．夏日通行證不可單獨購買，須連同同日自助晚餐一併訂購。

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