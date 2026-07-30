家長如何培養+善用數位創作 教小學生應用AI展現無限潛能｜《親子王》新一期精選

1968年，普普藝術之父Andy Warhol在展覽的畫冊上留言：「未來，每個人都會成名15分鐘。 」這個「15分鐘成名」 的未來，霎眼就在當下。一部智能手機、掌握使用AI，小學生已可拍片成為KOL，又或利用AI製作高水準短片，一鳴驚人。這種社會現象已是生活日常，家長面對一日千里的進化，可以聽取教育心理學家及小學校長的意見，為孩子把關，也可以跟得獎學生學習，了解如何應用AI，讓科技成為親子間的橋樑，共享數位時代新視野。

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 奪AI影片大賽雙料殊榮

小學校園的AI創作已經蔚然成風，一班小學生更善用不同AI平台創作影片。近期的「AI啟導創意影片大賽」中，來自樂善堂梁黃蕙芳紀念學校的三位同學： 升小五的黃俊皓、盧卓言及升小六的劉卓恆，憑藉以「東涌炮台」為主題的短片，連奪小學組冠軍及「最佳Prompt大師獎」，他們打破「死背歷史」的沉悶，利用創新科技訴說香港的動人故事。一切源於這支冠軍隊伍在人文科課堂上，對東涌炮台產生了濃厚興趣開始。盧卓言說東涌炮台見證了香港由海防重鎮蛻變成現代城市的歷程，得獎片段中，提到清代水師抵禦海盜的歷史就極具畫面感。為了這短短一分多鐘的影片，同學們做足準備功夫。劉卓恆指出，他們深入研究了道光年間海防、水師駐守及海盜出沒的背景，

來自樂善堂梁黃蕙芳紀念學校的（左起）劉卓恆、黃俊皓、盧卓言共同發揮創意，勇奪兩大獎項。（圖片來源：受訪者提供）

來自樂善堂梁黃蕙芳紀念學校的（左起）劉卓恆、黃俊皓、盧卓言共同發揮創意，勇奪兩大獎項。（圖片來源：受訪者提供）

圖畫先行 活用鏡頭語言

另一決賽入圍隊伍坪石天主教小學近年同樣積極推動AI影片創作。負責帶領該校同學參賽的周成海主任（周Sir）坦言，小學生很難一下子寫出複雜的prompt來生成影片，因此他會要求學生做資料搜集，先找出合適的「參考圖」並進行修改或重整，才進入生成影片的步驟。「只要落了參考圖，角色就能保持一致，學生也可以少寫很多指令，挫敗感自然大減。」

（左一）坪石天主教小學周成海主任（圖片來源：受訪者提供）

尋找荃灣小確幸 小學生拍出鄰里情

在AI創作年代，有班小學生選擇拿起攝錄機，親自拍下關於荃灣的小確幸。中華基督教會全完第一小學聯同南豐集團「約好學院」進行了一項名為「120個微笑小確幸」的社區企劃。一班高小學生化身「社區觀察員」，走進荃灣的大街小巷，親自採訪了120位街坊。要完成120條短片，對小學生來說絕對是一項艱巨任務。負責帶領企劃的中華基督教會全完第一小學張展鵬老師（張Sir）說，起初向學生宣布要拍攝百多條影片時，他們都相當驚訝。學校安排了四堂基礎訓練，由資深傳媒人及KOL教授拍攝技巧、機位運用，以至主持及採訪技巧。



（左起）南豐集團市務及傳訊部副總經理林碧茵小姐、何芊悅、中華基督教會全完第一小學張展鵬老師、張雅喬。（圖片來源：受訪者提供）

郭文釗校長 與其禁止 不如陪伴

積極推動AI教育的中華基督教會基法小學郭文釗校長，對現今很多孩子都有一個「KOL夢」，郭校長笑言不反對，每個年代的孩子都有自己的夢想。「從前的孩子渴望成為偶像明星，時代變遷，夢想同時改變亦屬正常，但不要只看見KOL的表面光環，還要看背後的付出與能力。」

（圖片來源：受訪者提供）

中華基督教會基法小學郭文釗校長（圖片來源：受訪者提供）

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「大師兄」張小倫：培養孩子逆境韌性「要贏先要學『輸得起』。」

香港劍擊隊近年在國際體壇屢創佳績，全城掀起一股前所未有的「劍擊熱」。作為昔日港隊的「大師

兄」，前鈍劍代表張小倫（Shawn）見證着這項運動由冷門小眾走向街知巷聞。如今，他卸下港隊戰衣轉換賽道，成為劍擊學校的創辦人與教練。「大師兄」在課堂上教導孩子的不止是技術，還有從比賽、歷練中累積得來的人生哲學：「要贏，先要學識『輸得起』。」

（圖片來源：《親子王》）

親子美味暑假 4大推介

難得放暑假，小朋友不用捱學校飯餐，家長也不用早起為子女準備午餐盒，是時候一家人外出玩樂兼食餐好！這次精選了四大親子美食，食物與環境俱優質，小朋友更可邊玩邊食，絕對是暑假聚會好選擇！

（圖片來源：《親子王》）

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