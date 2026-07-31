「NStudio同心‧共創‧護國安」國安推廣計劃書比賽 發揮青少年創意 同心守護國安

六年前，香港特別行政區公布實施《香港國安法》，藉以提高全民國家安全意識，同時培養國民身份認同，成為保障｢一國兩制｣行穩致遠的重要里程碑。本年度警務處國家安全處（國安處）推出「NSynergy國安互動‧主動‧齊行動」活動，將「國家安全 人人有責」訊息廣傳社區，其中「NStudio同心‧共創‧護國安」國安推廣計劃書比賽更鼓勵年青人發揮創意推廣國家安全。

榮真鼓隊及機械人以擊鼓表演為頒獎典禮揭開序幕。

保安局局長鄧炳強致開幕辭。

警務處國家安全處處長江學禮頒獎予得獎學生。

國家安全動漫系列《安仔與熊仔》中的兩位主角神秘現身表演話劇。

「NStudio同心‧共創‧護國安」國安推廣計劃書比賽由國安處主辦、保安局、民政及青年事務局、香港教育工作者聯會（教聯）及星島新聞集團協辦，分為小學組、初中組、高中組及青少年制服團隊組。小學組的主題為國安紀念品創作推廣，而初中組、高中組及青少年制服團隊組則以國安宣傳推廣計劃為目的。參賽者在首階段需就推廣國家安全的20個重點領域撰寫具創意的計劃書，入圍第二階段的隊伍則需提交作品短片，而進入決賽的隊伍需準備演說。大會亦會在各個階段為參賽隊伍舉辦工作坊，提供相關技巧訓練。

比賽於去年12月展開，來自約80間中小學共超過320位師生，加上16支制服團隊，組成154組參賽隊伍競逐冠、亞、季軍及優異獎，冠亞季軍的指導老師同時亦獲得優秀指導老師獎；除以上獎項外，大會亦為各組別設有最佳國安計劃書短片製作獎、最佳計劃書簡報獎、最具創意獎、最有效推廣國安計劃書獎、最佳科技應用獎、我最喜愛的國安推廣計劃書獎及最積極參與獎。經過以社會賢達、國安教育地區導師、教聯成員及警務處代表組成的評審團作出遴選後，各獎項均已名花有主，並於6月23日假東九龍文化中心劇院舉行頒獎典禮。

「油天海泓安喵隊」以「國安貓」盲盒獲小學組冠軍。

「油天海泓安喵隊」以「國安貓」盲盒獲小學組冠軍

來自油蔴地天主教小學（海泓道）的「油天海泓安喵隊」（成員：周楺浠、劉峻滔、廖凱喬及麥梓樂），憑藉作品「國安貓」盲盒奪得小學組冠軍及最佳國安計劃書短片製作獎，而指導老師謝淑意亦同時獲優秀指導老師獎。「油天海泓安喵隊」認為香港貓文化深入民心，眾多貓店長在香港亦備受歡迎。加上利用吉祥物宣傳能獲得巨大成效，團隊決定選用近年大行其道的盲盒玩具設計，並將國家安全5大要素配合香港文化特色，設計出5款「國安貓」及20個國家安全領域卡片；同時看準盲盒玩具的隱藏版設計出特殊款式安安熊貓。團隊建議需答對十條國安相關的問題才能獲得一個盲盒，捲起新一股玩具熱潮之餘，亦可讓更多人了解國家安全知識。

「Jet 4 Holiday」透過問卷掌握年青人最受歡迎的遊戲，將之結合成「Unlock the Mysteries of National Security」。

Unlock the Mysteries of National Security

揉合派對遊戲與虛擬實境

聖保祿學校（中學部）的團隊「Jet 4 Holiday」（成員：許子瑜、郭心栭、麥萃雅、馮薪穎）以虛擬世界的逃脫遊戲作賣點，玩家需要拆解有關國安的謎題才能成功逃脫。遊戲中更設有互動交流區，助玩家之間的交流與合作，協助有需要的玩家。「Jet 4 Holiday」亦建議舉辦嘉年華活動吸引新玩家加入，成功招募新玩家在遊戲中更可享有額外獎賞。

每星期排行榜前列的玩家將可以進入決賽，進行劇本殺遊戲一決勝負，並由官方代表擔任評判。「Jet 4 Holiday」更建議透過在社交平台播放預售，並入校及到社區中心派發傳單作宣傳吸引玩家。

「Jet 4 Holiday」除獲得初中組冠軍外，亦同時獲得「最佳計劃書簡報奬」，吳謙來老師同時獲得優秀指導老師獎。

「國安Teen才」集中推廣文化安全與生態安全。

「國安Teen才巴士」及「國安Teen才嘉年華」

流動式宣傳結合嘉年華

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學「國安Teen才」（成員：吳佳艷、丁靜雯、鄭家樂）建議推出「國安Teen才巴士」巡遊港九新界，以推廣國家安全知識。巴士上層主要宣傳文化安全，期間會透過「香薰包工作坊」認識中藥香料文化；而「驢打滾工作坊」則以製作該款北京傳統宮庭點心，有助了解驢打滾的由來以至中國飲食文化；而巴士下層則展示各種瀕臨絕種的海洋生物的資訊，讓學生掌握生態安全的重要性。

另外團隊亦建議在各區舉辦「國安Teen才嘉年華」，由中學生設計國家安全攤位，參觀者可透過收集印章換取禮物。「國安Teen才」最終獲得高中組冠軍，指導老師劉淑貞及吳慧芬同時獲得優秀指導老師獎。

個人資料問題備受關注，「國安小護衛」冀以「全城國安小衛士網絡安全行動日」推廣相關資訊。

網騙花招千百變，冷靜查證先至掂！

推動全城宣傳 保障個人私隱

來自荃灣區少年警訊的劉佳欣以「國安小護衛」名義參賽，獲得青少年制服團隊組冠軍。劉佳欣建議在香港各區舉辦「全城國安小衛士網絡安全行動日」為目標，讓不同年層階層一同參與宣揚網絡安全訊息與保護個人資料的重要性，將正確資訊與安全意識傳播到網絡上，不單止在線下推動國安教育，更希望將正確資訊傳播到線上。其指導老師劉秉璋則獲得優秀指導老師獎。