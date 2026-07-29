戒走拖延症與失控 雙管齊下破解3大教養黑洞｜兒童遊戲治療

在我的遊戲治療室裏，前來求助的家長中，佔據頭三位的教養難題永遠是：「孩子做事總愛拖延」、「缺乏自律主動性」及「動輒情緒失控」。為甚麼這些狀況會如此頻繁地出現？這到底是孩子的通病，還是我們用錯了應對方法？今天，我們就從兒童心理學與腦科學的角度，一起拆解這三大痛點。

黑洞1：拖延症 ── 焦慮與缺乏信心的「防禦機制」

許多家長以為孩子拖延是因為懶，但在臨床心理學上，拖延往往是焦慮的一種衍生表現。這不是小朋友故意對抗，而是他們對任務感到厭煩、對失敗產生恐懼，或是面對過高的自我期望時，大腦本能選擇逃避的心理現象。

（AI生成示意圖）

教養破局法：

拆解任務（Chunking）：巨大的任務會讓孩子的大腦當機。試着將大目標分解成「小而美」的微型任務。例如，不要說「去溫習數學」，而是說「我們現在只做這三道題」，降低啟動的心理門檻。 視覺化時間管理：孩子對抽象的時間數字不敏感，家長可以善用「沙漏」或「視覺化計時器」（如紅盤倒數時鐘），與孩子玩「專注15分鐘、休息5分鐘」的限時破關遊戲，提升專注效率。

黑洞2：不自律 ── 前額葉未發育成熟的正常現象

「自律」是指在沒有外部監督下，主動控制行為以達成目標的能力。但兒童的大腦前額葉（負責控制衝動與規劃）仍在發育中，自律需要透過後天的「環境架構」來逐步練習。

（AI生成示意圖）

教養破局法：

環境預防，減少誘惑：與其不斷考驗孩子的意志力，不如主動創造一個「低干擾環境」。溫習時，書桌上只放當科的書本，將玩具、電子產品移出視線範圍。 用「儀式感」建立規律：自律源於習慣。家長可以和孩子一起繪製「每日放學Checklist」（如：洗手、吃茶點、做功課），透過反覆執行相同的流程，讓自律行為變成大腦的肌肉記憶。

黑洞3：情緒失控 ── 理智腦斷線的「警戒模式」

當孩子大發雷霆或哭鬧不止時，他們的大腦正處於發達的「邊緣系統（情緒腦）」主導狀態。此時，負責理性思考的「前額葉（理智腦）」已經暫時斷線，盲目的訓斥只會火上加油。

（AI生成示意圖）

教養破局法：

家長充當「情緒解碼器」：當孩子情緒來襲，家長不要急於判斷對錯，先陪伴他們指認情緒：「你現在是不是覺得很挫敗 / 很委屈？」用文字協助孩子理解心裏的怪獸，理智腦才會開始重新運作。 讓身體降溫的「魔法呼吸」：憤怒時呼吸會變淺快，大腦會誤以為處於危險中。家長可以抱着孩子，一起做「吸氣四秒、呼氣六秒」的深呼吸練習。透過緩慢呼氣，激活副交感神經系統，傳遞安全訊號，心跳與大腦便能逐漸恢復冷靜。以上都是一些經驗之談，希望能協助家長應對不同情況。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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