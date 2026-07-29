拔萃女小學2027/28小一入學申請 每年3000人爭144個學位 附報名/申請/面試詳情｜小一入學

備受女生家長歡迎的傳統私立女校拔萃女小學（Diocesan Girls' Junior School，簡稱DGJS）憑藉優秀的學術傳統與全人發展教育理念，加上與傳統直資名校拔萃女書院（DGS）為「一條龍學校」的升學優勢，成為不少準小一女生的心儀學校。學校每年提供144個小一學位，每年均吸引約3,000名女生申請，平均每約20人競爭一個學位，爭競激烈。拔萃女小學2027/28小一入學申請將於8月14日開放，即睇報名及申請詳情。

拔萃女小學2027/28小一入學申請 8.14開放報名

拔萃女小學致力提供卓越的學習環境，為孩子帶來全人發展，並重視培養學生關愛、誠實、堅毅及盡責的精神。同時，學校亦維持適中的家課量，期望為學生營造愉快的童年學習生活，並保留充足閒暇發展個人興趣。而拔萃女小學校方已於校網公布有關2027/28學年小一入學申請的詳情，有意為女兒報讀的家長，須密切留意網上報名及郵寄文件的關鍵時間。 根據校網，2025-26年度全年學費為港幣$86,000，分10期繳交，學生如有經濟需要亦可申請學費減免。

拔萃女小學2027/28小一入學8.14開放申請（圖片來源：《星島日報》圖片庫）

2027/28學年小一入學重要日期

網上報名日期 2026年8月14日至2026年8月25日中午12時正 提交文件日期 2026年8月14日至2026年8月26日（以郵戳/速遞記錄為準） 第一輪面試 2026年9月下旬 首輪面試結果通知 2026年10月下旬 / 11月上旬 第二輪面試（獲邀者） 2026年11月中旬 收生結果通知 2026年12月下旬 學位註冊 2027年1月

拔萃女小學於學屆不同範疇項目屢獲獎項，如於2024年便曾獲得第三屆香港創科展小學組亞軍。（圖片來源：《親子王》）

申請資格與報名須知

家長必須於學校入學申請網站開立帳戶（連結將稍後提供）。每位申請人均需一個獨立帳戶。若同一家庭有多於一位申請人，請為每位申請人開立不同帳戶。 開立帳戶時，必須使用有效的個人Gmail電郵地址。申請過程中，姊妹/雙胞胎/三胞胎申請人須使用不同的Gmail電郵地址。建立帳戶後，恕不受理任何電郵地址的更改請求。 在網上填寫申請表時，請提供所有必需的資料，並上傳申請人的照片。 每份申請的費用為港幣210元，透過信用卡繳付（Visa、MasterCard 或 JCB），一經提交，將不會退還。 網上填寫申請表所需時間約為30 - 60分鐘。並需於2026 8月25日中午12時前完成整個流程。 家長透過申請人帳戶提交申請後，必須按指示列印所需文件，並備妥所有其他文件，於2026年 8月14日至2026年8月26日期間，透過掛號郵寄或速遞方式提交文件（信封最小尺寸為 29.7cm × 21cm）至「Diocesan Girls' Junior School, 1 Jordan Road, Kowloon」，而信封外需註明「Application for Pr. 1 Admission 2027-2028」（如為姊妹/雙胞胎/三胞胎申請人的所有文件，須一併放入同一個文件封袋內，並在信封上標示：「Sisters/ Twins/Triplets」）

（圖片來源：拔萃女小學校網）

申請文件

．需使用普通A4紙張進行列印或影印。不可使用厚紙/光面紙/相片紙。提交文件時，不可釘裝文件或把文件放入任何透明文件夾中，亦要在所需提交的文件的左上角用曲別針或魚尾夾夾好。

文件次序要排列好：

資訊表（Information Sheet）之列印本（網上完成申請後自動生成）

申請表（Application Form）之列印本（網上完成申請後自動生成）

申請人之香港出生證明書/香港身份證/海外護照的影印本及任何准許她於香港居留的文件

申請人最近一次的學校成績表／評估報告之影印本（建議為 2025–2026 學年所發出的成績表/評估報告）

申請人之聖公會洗禮證書之影印本(如有)

其他文件/資料（如有；總數不得超過四頁A4 單面文件）；不可以文件夾形式提交。

拔萃女小學小一面試詳情

根據拔萃女小學校網指出，小一入學申請將設有面試。首輪面試旨在觀察學生的基本聽說與思維能力，過程不設書寫或時事考核，並只需一位家長陪同，期間家長可觀看影片認識校園。部分學生會獲邀參加第二輪面試，說話內容以兒童日常生活及經驗為主，從而觀察其態度、行為及言語能力，家長亦可能獲邀與校長及老師會面，以讓校方了解家庭背景及育兒理念。學校將會有三類入學面試結果，錄取、列入後補及未被錄取，部分列入候補名單者有機會視乎需要獲安排第三輪面試。

校方同時亦明確指出參加過多課外活動或補習班對入學申請並無幫助，並不鼓勵家長為年幼子女安排過度繁重的日程。

十優狀元麥明詩便是拔萃女小學與拔萃女書院的著名校友。（圖片來源：ig@louisa_mak）

十優狀元麥明詩便是拔萃女小學與拔萃女書院的著名校友。（圖片來源：ig@louisa_mak）

拔萃女小學

地址：九龍佐敦道1號

校網：http://www.dgjs.edu.hk

查詢：2277 9200



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