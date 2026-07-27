2026香港動漫電玩節免費彩繪+化妝服務 本地品牌Kawaiilandhk推母女Decora風格「彩虹衫」
更新時間：16:41 2026-07-27 HKT
發佈時間：16:41 2026-07-27 HKT
發佈時間：16:41 2026-07-27 HKT
2026香港動漫電玩節｜當了媽就只能穿一身黑？不少媽媽為方便照顧孩子，都選穿簡約衣服，也有為了「形象」而選擇黑、白、灰。由資深彩繪導師Susuki嘉嘉老師創辦的Kawaiilandhk「港版彩虹衫」，就讓媽媽們跟女兒一起扮靚，一起大玩Decora風格，以七彩繽紛的形象過個開心夏天。品牌於「2026香港動漫電玩節」更有駐場專業化妝師與彩繪師，即場為大家化妝及畫上面部彩繪。若會去「2026香港動漫電玩節」的媽媽與女孩們要留意喇！
2026香港動漫電玩節免費彩繪+化妝服務
由資深彩繪導師Susuki嘉嘉老師所創立的全新自家品牌Kawaiilandhk，倡導「想玩就玩、隨時就玩、幾多歲都可以玩」理念，讓媽媽們可以打破傳統觀念，跟小朋友們一起穿上繽紛色彩、勇敢展現自我。
Kawaiilandhk服飾將歡樂、繽紛元素與香港在地文化融合，更以貼地價$99推出，還會於「2026香港動漫電玩節」設設駐場專業化妝師與彩繪師，即場畫上面部彩繪（Face Painting），還有Decora化妝服務與七彩頭飾，等各位媽媽與女兒可以靚靚去街街。
點擊圖片瀏覽親子熱話：
第27屆ACGHK2026香港動漫電玩節
日期：即日起至2026年7月28日
時間：10:00 -19:00
地點： 灣仔會展-Hall 3 3E23（FacePainterHK/ Kawaiilandhk）
相關文章｜全港首個兒童透明洗車屋做專業洗車小達人 奧海城 x Jumptopia極速賽車巨型彈床｜暑假好去處
最Hit
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
2026-07-26 12:00 HKT