Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026香港動漫電玩節免費彩繪+化妝服務 本地品牌Kawaiilandhk推母女Decora風格「彩虹衫」

親子
更新時間：16:41 2026-07-27 HKT
發佈時間：16:41 2026-07-27 HKT

2026香港動漫電玩節｜當了媽就只能穿一身黑？不少媽媽為方便照顧孩子，都選穿簡約衣服，也有為了「形象」而選擇黑、白、灰。由資深彩繪導師Susuki嘉嘉老師創辦的Kawaiilandhk「港版彩虹衫」，就讓媽媽們跟女兒一起扮靚，一起大玩Decora風格，以七彩繽紛的形象過個開心夏天。品牌於「2026香港動漫電玩節」更有駐場專業化妝師與彩繪師，即場為大家化妝及畫上面部彩繪。若會去「2026香港動漫電玩節」的媽媽與女孩們要留意喇！

2026香港動漫電玩節免費彩繪+化妝服務

由資深彩繪導師Susuki嘉嘉老師所創立的全新自家品牌Kawaiilandhk，倡導「想玩就玩、隨時就玩、幾多歲都可以玩」理念，讓媽媽們可以打破傳統觀念，跟小朋友們一起穿上繽紛色彩、勇敢展現自我。

（圖片來源：Kawaiilandhk）
（圖片來源：Kawaiilandhk）

Kawaiilandhk服飾將歡樂、繽紛元素與香港在地文化融合，更以貼地價$99推出，還會於「2026香港動漫電玩節」設設駐場專業化妝師與彩繪師，即場畫上面部彩繪（Face Painting），還有Decora化妝服務與七彩頭飾，等各位媽媽與女兒可以靚靚去街街。

未試過Decora風格的小女孩，可以趁最後機會到2026香港動漫電玩節入手靚衫，更有免費彩繪+化妝服務。（圖片來源：Kawaiilandhk）
未試過Decora風格的小女孩，可以趁最後機會到2026香港動漫電玩節入手靚衫，更有免費彩繪+化妝服務。（圖片來源：Kawaiilandhk）

點擊圖片瀏覽親子熱話：

第27屆ACGHK2026香港動漫電玩節
日期：即日起至2026年7月28日
時間：10:00 -19:00 
地點： 灣仔會展-Hall 3 3E23（FacePainterHK/ Kawaiilandhk）

相關文章｜全港首個兒童透明洗車屋做專業洗車小達人 奧海城 x Jumptopia極速賽車巨型彈床｜暑假好去處

最Hit
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
01:31
毛舜筠談舊愛張國榮揭分手原因：佢好鍾意我 哥哥曾感嘆走入婚姻或可改變一生
影視圈
8小時前
颱風「白海豚」最快今下午生成，料撲向日本。日本氣象廳
00:50
颱風白海豚︱最快今下午生成料撲向日本 途經高水溫區域能量恐再增強
即時國際
4小時前
理大聚焦前沿人工智能技術 率14初創參展LEAP East 2026 拓中東機遇
教育資訊
3小時前
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
00:50
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
21小時前
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
國際連鎖茶飲店疑用科技海綿洗食器 專家警告恐釋一級致癌物甲醛 即睇成分/高危用法/正確用途
食用安全
2026-07-26 12:00 HKT
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
01:00
胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護
政情
10小時前
黃日華內地演出突然怒目「揮掌」戴志偉 不滿一事動粗？ 傳拮据復出自揭經濟狀況
黃日華內地演出突然怒目「揮掌」戴志偉 不滿一事動粗？ 傳拮据復出自揭經濟狀況
影視圈
3小時前
尖沙咀傷人｜傷者頭骨爆裂腦出血命危 警追查黑幫勝和「左口」下落
00:52
尖沙咀傷人｜傷者頭骨爆裂腦出血命危 警追查黑幫勝和「左口」下落
突發
1小時前