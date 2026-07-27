2026香港動漫電玩節免費彩繪+化妝服務 本地品牌Kawaiilandhk推母女Decora風格「彩虹衫」

2026香港動漫電玩節｜當了媽就只能穿一身黑？不少媽媽為方便照顧孩子，都選穿簡約衣服，也有為了「形象」而選擇黑、白、灰。由資深彩繪導師Susuki嘉嘉老師創辦的Kawaiilandhk「港版彩虹衫」，就讓媽媽們跟女兒一起扮靚，一起大玩Decora風格，以七彩繽紛的形象過個開心夏天。品牌於「2026香港動漫電玩節」更有駐場專業化妝師與彩繪師，即場為大家化妝及畫上面部彩繪。若會去「2026香港動漫電玩節」的媽媽與女孩們要留意喇！

2026香港動漫電玩節免費彩繪+化妝服務

由資深彩繪導師Susuki嘉嘉老師所創立的全新自家品牌Kawaiilandhk，倡導「想玩就玩、隨時就玩、幾多歲都可以玩」理念，讓媽媽們可以打破傳統觀念，跟小朋友們一起穿上繽紛色彩、勇敢展現自我。

（圖片來源：Kawaiilandhk）

Kawaiilandhk服飾將歡樂、繽紛元素與香港在地文化融合，更以貼地價$99推出，還會於「2026香港動漫電玩節」設設駐場專業化妝師與彩繪師，即場畫上面部彩繪（Face Painting），還有Decora化妝服務與七彩頭飾，等各位媽媽與女兒可以靚靚去街街。

未試過Decora風格的小女孩，可以趁最後機會到2026香港動漫電玩節入手靚衫，更有免費彩繪+化妝服務。（圖片來源：Kawaiilandhk）

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第27屆ACGHK2026香港動漫電玩節

日期：即日起至2026年7月28日

時間：10:00 -19:00

地點： 灣仔會展-Hall 3 3E23（FacePainterHK/ Kawaiilandhk）

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