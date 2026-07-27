8大遊戲助自閉症孩子成長 在家居進行專職治療師制定治療計畫方法｜SEN學堂

SEN學堂｜自閉症譜系障礙兒童普遍有不同程度的社交溝通障礙或生活適應困難等，但家長只要懂得把握零至六歲治療黃金期，在家居與孩子進行由專職治療師制定的治療計畫，把「專業」帶回家，有助孩子成長，適應日常生活。

治療計畫改善日常生活和學習能力

專職治療師會為有需要的幼兒進行評估，以了解孩子的整體發展狀況，然後再因應評估結果，個別制定適合該幼兒的治療計畫。以職業治療師為例，治療師會運用各種治療方法和工具，如遊戲、運動和手工藝，幫助孩子發展其感覺處理能力、改善他們的日常生活和社交技能、提高他們的學習能力和生活質量等。以下介紹8個家長在家亦可與孩子進行的訓練活動或簡單小遊戲：

小手肌和視覺空間訓練

孩子在自理、遊戲、課堂學習，如：書寫、美勞活動等方面的表現，會直接受到小肌肉技巧的發展影響。視覺感知能力則是指腦部解讀眼睛所接收到的視覺訊息，讓孩子在書寫時能分辨不同的字體、字形及大小比例。

（圖片來源：受訪者提供）

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感覺統合訓練

感覺統合指神經系統處理身體接收到的感覺刺激（例如視覺、聽覺、觸覺、前庭平衡覺、本體覺等），在腦幹部位進行統合及分析，隨後透過中樞神經系統，讓孩子在日常生活中作出適當反應。這些反應包括專注力、情緒控制、身體協調能力、動作計畫能力等。透過訓練和練習，以及觀察孩子在過程中的反應，家長可幫助孩子在自我照顧、學習及社交上有所進步。

（圖片來源：受訪者提供）

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執行功能訓練

日常生活中孩子經常需要運用執行功能，如：工作記憶、反應抑制、變通能力及情緒控制。透過遊戲和提示策略，孩子可學習如何遵守規矩、調節情緒及控制衝動行為、換位思考等，助孩子與人順𣈱地溝通，提高其社交技能。

（圖片來源：受訪者提供）

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社交技能訓練

透過遊戲互動、技巧訓練、角色扮演、社交故事、行為認知訓練法、心智解讀、社交思考等訓練方法，家長可以幫助孩子認識自己的情緒，學會管理情緒和行為，同時學習理解別人的情緒、想法和行為，改善社交溝通。

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日常生活技能訓練



家長可以透過模仿和示範逐步引導孩子學習刷牙、洗澡、穿衣、吃飯、整理玩具等日常生活技能，提升孩子的自理能力。治療師會根據孩子的個別需要，指導家長如何改善學習環境，安排合適的生活流程和常規，並提供輔助器材及用具，以提升孩子自理能力。除此之外，獎賞法也是一種適當的行為訓練方法。



保良局倪文玲（深水埗）兒童發展中心職業治療師林晃源

保良局倪文玲（深水埗）兒童發展中心職業治療師林晃源

文：林晃源

圖：保良局提供

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