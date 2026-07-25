手足口病 5個常見症狀 醫生：遇這5個情況須立即求醫 嚴重或引發心肌炎、腦炎｜親子健康

近日香港及廣東地區手足口病個案明顯上升，日本月初更出現爆發跡象，曾出現一周突破1.5萬宗，達至流行警報水平！不少家長開始擔心孩子在學校、遊樂場所會，甚至外遊時會「中招」。有家長問：「有何方法避免感染？」現實是手足口病傳播力強，特別是在幼童群體中，很難完全隔絕。但家長若能掌握正確的預防觀念、及早辨識症狀，並配合適切護理，已能大大降低風

險及減少不必要的恐慌。

（AI生成示意圖）

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手足口病｜兩方面盡量降低風險

家長要明白，要百分百避免手足口病感染幾乎是不可能的。只要孩子與外界接觸，例如上學、參加暑期活動或到遊樂場，已存在感染機會。因此，預防的重點並非「完全避免」，而是盡量降低風險。

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實際可行的方向主要有兩方面：第一是建立良好的個人衞生習慣，例如勤洗手，尤其在進食前及如廁後；第二是在高峰期間，適度減少前往高風險場所的頻率。然而，所謂「高危地方」如學校或活動中心，往往難以完全避免，家長毋須過分焦慮，只要已經採取合理防護措施，即使孩子最終感染，也不代表照顧不周，也不用自責。更重要的是，在流行期間提高警覺，一旦出現相關症狀，能及早識別與處理，反而比「完全避免」更實際。

手足口病｜及早察覺留意微症狀

手足口病是一種由腸病毒引起的常見傳染病，典型症狀包括發燒、口腔潰瘍，以及手腳出現紅疹。不過在臨床上，症狀未必全部同時出現，有些孩子甚至沒有明顯皮疹，容易令家長誤判。較常見的情況是孩子先出現發燒，隨後因口腔潰瘍感到疼痛，導致食欲下降、拒絕進食，甚至流口水。這些徵狀有時會被誤以為普通感冒或喉嚨發炎。

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因此，當孩子出現不明原因發燒，或不想吃東西致情緒煩躁，家長應留意口腔內是否有潰瘍，使進食困難而導致，並觀察手掌及腳掌有否細小紅疹，這些都是重要線索。一旦發現孩子口腔出現潰瘍，或對發燒原因感到不確定時，應及早帶孩子求醫，由醫生作出專業診斷。在診症過程中，醫生會詳細檢查口腔情況，同時觀察手掌及腳掌是否出現典型紅疹。若臨床表現相當吻合，一般毋須進行額外化驗，已可確診為手足口病。及早診斷的好處在於，可以減少不必要的擔心，例如不再疑惑孩子為何突然拒絕進食或持續發燒，同時亦能及早開始適切護理，減輕不適。

（AI生成示意圖）

手足口病 護理才是康復關鍵

手足口病目前並沒有特效藥，治療以支持性護理為主。雖然看似「簡單」，但這些基本照顧其實非常重要，會直接影響康復速度與舒適程度。首先，要保持口腔清潔，可用溫水或生理鹽水輕輕清潔口腔，以減輕潰瘍帶來的疼痛。飲食方面，建議提供易吞嚥及較清涼的食物，如米糊、果泥或凍飲，並避免酸、辣或過熱食物刺激傷口。同時，補充足夠水分亦很重要，尤其在發燒期間，以防脫水。家長亦應多觀察孩子精神狀態，讓其有足夠休息時間。

（圖片來源：PhotoAC）

需要補充的是，在某些情況下，即使確診為手足口病，仍有機會需要入院治療。例如孩子因口腔潰瘍疼痛而嚴重影響進食，導致出現脫水；或持續高燒而未能透過口服藥物有效控制；又或需要進行一些在醫院環境下才能提供的治療（如靜脈補液）。此外，如果家庭環境未能提供全天候照顧，醫生亦可能建議短暫住院，以確保孩子得到適切照料及觀察。

（圖片來源：Freepik）

及時處理提防併發症

值得家長特別注意的是，手足口病並不一定只是輕微疾病。由於致病的腸病毒有機會影響其他器官，嚴重時可引發心肌炎或腦炎等併發症。所以我經常提醒家長，不單要避免感染，更要避免延誤處理；同時，一旦確診，應盡量讓孩子暫停群體活動及與其他小朋友接觸，以減低病毒傳播風險。手足口病雖然在兒童中相當常見，亦難以完全避免，但只要家長掌握正確資訊，在預防、觀察及護理三方面做好準備，大多數孩子都能順利康復，毋須過分恐慌。

（《親子王》製圖）

何時需要立即就醫？

若孩子出現以下情況，應盡快求醫：

高燒持續不退

精神明顯萎靡或嗜睡

持續嘔吐

呼吸困難

抽搐或反應遲鈍

張傑醫生

香港大學內外全科醫學士 MBBS（HK）

愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 DCH（Irel）

香港兒科醫學院院士 FHKCPaed

香港醫學專科學院院士（兒科）FHKAM（Paediatrics）

張傑醫生

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