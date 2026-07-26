兒童繪本合集｜10本「情緒管理與同理心」兒童繪本 陪孩子消化怒氣與眼淚培養高EQ

兒童繪本｜各位爸媽，炎炎夏日正式展開！漫長的暑假除了是小朋友「放電」的好時機，其實也是情緒容易「超載」的季節。高溫天氣加上生活作息改變，孩子難免會出現扭計、發脾氣，甚至因為少少挫折就崩潰大哭的情況。

其實，情緒沒有對錯，重點在於如何陪伴孩子認識並消化這些感受。以下為大家介紹10本高質素的情緒管理與同理心兒童繪本，從夏日的燥熱崩潰、火山爆發般的怒氣，到眼淚的宣洩與同理陪伴，趁着假期，一於親子共讀陪孩子上一堂輕鬆又實用的EQ課吧！

兒童繪本合集｜精選10本「情緒管理與同理心」兒童繪本 陪孩子消化怒氣與眼淚培養高EQ（AI生成示意圖）

兒童繪本推介1：《想哭就哭成一座噴水池》

故事主角是一隻傷心的蟲蟲，牠的眼淚像壞掉的水龍頭一樣停不下來，淹沒了腳，甚至快要把自己沖走。最絕妙的是，身邊的朋友沒有叫牠「不許哭」，反而大聲鼓勵牠「既然要哭，那就哭得更厲害一點吧！」。這種反傳統的爆笑情節與極具誇張視覺效果的畫面，能讓原本情緒低落的孩子瞬間破涕為笑，明白眼淚其實也是一種酷炫的釋放方式。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介2：《熱狗》

榮獲凱迪克金牌獎的《熱狗》，作者用極具渲染力的筆觸，畫出了我們在炎夏中最真實的崩潰。故事主角是一隻精疲力竭的臘腸狗，牠跟着主人走在擁擠、熱氣逼人的街頭。刺眼的陽光和發燙的路面，讓這隻小狗徹底超載，最後直接趴在路中間罷工！這本書的視覺張力極強，孩子光是看著畫面就能感同身受那種「熱到要爆發」的感覺，非常適合在酷暑日子共讀，引導孩子明白感到超載時停下來休息是完全可以的。

兒童繪本推介１：《熱狗》（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介3：《停電了！》

另一本榮獲凱迪克銀牌獎的《停電了！》，以類似漫畫連環圖的活潑版面深深吸引着讀者。故事描繪在一個悶熱的夏夜突如其來地停電，原本各自忙碌的家人被逼放下手中的電子產品，走到屋頂看星星、到街上玩水。作者將漆黑中的都市畫得既神秘又溫馨，孩子在閱讀時彷彿經歷了一場夏夜小冒險，能學習到在面對突發不如意時，換個角度也能發現生活中的小確幸。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介4：《魔法抱抱》

孩子生氣時到底有多可怕？這本繪本用小朋友最愛的「恐龍」元素做出了最生動的演繹。故事中一隻小恐龍因為感到憤怒，瞬間化身為一隻極具破壞力的噴火龍，一口氣燒毀了爸爸的植物、媽媽的搖椅和弟弟的玩具，最後甚至連鏡子裏的自己都被無情灼傷。畫面將「憤怒」的破壞力視覺化，孩子在閱讀時會被震撼的畫面深深吸引，同時也會切身明白到發脾氣不僅會傷害身邊的人，也會讓自己受傷。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介5：《菲菲生氣了 —— 非常非常的生氣》

作為情緒繪本界的經典神作，這本書最吸睛的地方莫過於其強烈的色彩對比。當主角菲菲怒氣爆發時，整個畫面幾乎被爆裂的紅色與橙色吞沒，粗獷扭曲的線條完美呈現了情緒的失控與張狂。隨着故事推進，色彩逐漸轉為冷色調的藍與綠，筆觸也變得柔和，直到最後恢復平靜。這本書能帶給孩子極大的視覺享受，非常適合引導他們觀察顏色變化，學會像菲菲一樣走進大自然深呼吸、找回平靜。

兒童繪本推介1：《菲菲生氣了 —— 非常非常的生氣》（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介6：《菲菲真的做不到》

延續了菲菲系列的精緻畫風，這本書的色彩和線條相對溫和，但場景卻極具現實共鳴。當菲菲面對挫折時，忍不住激動地大聲抱怨「真的做不到！」，相信不少爸媽都會覺得這畫面似曾相識。這本書非常適合情緒容易受挫的小朋友，透過菲菲的經歷，引導孩子建立成長型思維，明白「做不到」後面其實只差了一個「還」字，只要再試一次，就能一步步克服難關。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介7：《別傷心，我會陪著你》

主角泰勒精心製作的作品無故被摧毀，傷心的他身邊陸續出現不同的動物夥伴，每隻動物都熱心提議他去「做」些事情來發洩，但泰勒只想靜靜。直到一隻小兔子默默來到他身邊，甚麼也沒說，只是靜靜地依偎着他。這本書的圖像語言非常細緻溫柔，小兔子溫暖的陪伴畫面能瞬間撫平孩子的焦躁，是一本能同時震撼孩子與家長心靈的治癒系大作，教導大家何謂真正的同理心。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介8：《大男孩不哭》

這本書的封面與主題非常吸睛！主角里維第一天上新學校害怕得想哭，爸爸跟他說了一句經典對白「大男孩不哭」，里維便忍住眼淚。沒想到在上學路上，他竟然看到各式各樣「看起來成熟、強壯的大人」都在哭泣！這種反轉的劇情極具吸引力，讓孩子急著翻下一頁看看還有誰在哭。故事順勢撕下性別標籤，告訴所有小男孩：表達脆弱並不代表你不夠堅強，坦然面對情緒才是真正的勇敢。

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介9：《有點喜歡》

主角小巫師滿懷期待捧着用心製作的蛋糕準備與朋友分享，下一秒卻不小心跌倒把蛋糕打翻了！繪本前半段洋溢着藍天黃草地的幸福氛圍，跌倒那一刻人物慌亂的表情與原本風和日麗的風景形成了巨大的反差，戲劇效果十足。隨着劇情發展，大家確認無人受傷後鬆一口氣，唯獨小巫師還在過度焦慮。這本繪本用極具張力的畫面，幽默地告訴孩子：就算事情搞砸了，其實也真的沒甚麼大不了！

（圖片來源：受訪者提供）

兒童繪本推介10：《當我難過的時候》

榮獲德國白烏鴉獎的《當我難過的時候》，畫風帶有一種詩意與平靜的美感。故事中感到難過的孩子說「我不是逃跑，我只是想一個人待著」，並在心底築起一間湖邊小屋獨自關上門。繪本將內心世界具象化為寧靜的湖邊風景，雖然沒有誇張的動態，卻有一種讓人沉靜下來的魔力，非常適合在睡前與孩子共讀，教導他們尊重自己的內心，給予自己獨處和消化的時間。

兒童繪本推介1：《當我難過的時候》（圖片來源：受訪者提供）

繪本是打開孩子心房最好的一把鑰匙。這個暑假，爸媽不妨根據孩子的喜好挑選幾本共讀，讓畫面說故事，陪孩子一起學會認識情緒、擁抱情緒！

文、圖：繪本童樂Kadey Jadey、 花生˙莎朗

繪本童樂Kadey Jadey：兒童繪本書店讓繪本成為親子最美好的回憶

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花生˙莎朗：喜歡與人分享繪本之美，為生命帶來一點悸動。修畢繪本創作及文化文憑，並成為繪本作者及《繪本空間》種籽導師。IG@peanutnogood

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