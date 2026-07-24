行為治療個案：當孩子內心不被滿足會發生甚麼事？家長要認識「內在」的陪伴｜兒童遊戲治療

有位媽媽找我幫她的孩子做治療，原因是她與孩子的溝通出現了嚴重問題。孩子現在不僅不願意和她說話，每次回應都敷衍了事，也越來越封閉自己不願分享，讓她非常頭痛。我的慣常做法是先和家長及孩子一同會面，了解他們日常在溝通上的特質。因為在會面過程中，我會提出很多問題，有時候家長為了讓小朋友盡快回答，會慣性地用日常的催促語氣，例如：「快啲答啦，老師等緊你回應呀！」又或是：「答個問題好辛苦你咩？講啦！」每當這時候，我就能準確掌握孩子和父母之間的真實溝通狀態。

慣常說謊的孩子

當我正式接手這個案後，我發現孩子面對我時大部分時間都很正常，既有禮、健談、積極，亦很有耐性。然而，這份特質一回到家中便消失得無影無蹤。在治療期間，更發生了一宗順手牽羊的事件 ── 事源孩子在託管中心時，偷拿了不屬於他的玩具。孩子回家後被母親發現平白多了玩具，便追問來歷，他當時謊稱是叔公買給他的，媽媽半信半疑下沒有再追問下去。及後，學校發現有很多圖書不翼而飛，便開始懷疑擔任圖書館管理員的孩子有否順手牽羊，於是便聯絡家長了解情況。最後，家長在孩子的床底裏搜出了多本沒有借閱記錄的圖書。父母禁不住當場怒罵，並且厲聲追問早前玩具的真正來歷；直到這一步，孩子仍在說謊，訛稱是他人贈送的。家長知道小朋友說謊，怒不可遏下動手打了他一下。當日家長很快便聯絡我，希望我能「好好教育」一下她的孩子。最後，我決定相約家長和孩子再次見面。

（AI生成示意圖）

認識內在的陪伴

見面時，當我和孩子試圖談及這件事，在旁的家長會因為情緒激動而中途插嘴：「你講畀老師知，你究竟犯了甚麼錯！點解要咁做？你覺得咁樣啱唔啱！」孩子臉上隨即露出不悅的神色，然後便閉口不言。整個溝通過程在沉悶的氣氛下完成。途中我請孩子先到室外就坐，我和家長留在房間裏繼續溝通。我再次問及家長，對於孩子出現這樣的行為有甚麼看法？她無奈地回答我說：「每次同佢講嘢佢都唔願意講真話，成日講大話呃我哋，我真係唔知點教！又唔見家姐同細佬係咁樣。佢成日都叫我哋相信佢，但轉頭就會做一啲令我哋唔相信嘅事情！」

（AI生成示意圖）

這種情況在香港極之普遍，但大家有否留意到核心的狀況？其實最徹底的根源，是由於孩子長時間「內心不被滿足」所致。很多家長會將不被滿足解讀成物質上的匱乏、遊戲機上的限制、金錢上的不充裕，但大部分人都猜錯了 ── 孩子真正欠缺的是心靈上的滿足。陪伴孩子從來不是一句口號，是需要身體力行的。我們要理解孩子在成長過程中會出現生理到心理的轉變，並試着接納且陪伴他們。如果大家認為回家後檢查功課、一起吃晚飯、假日安排外遊便是陪伴，那這種只屬於表面的陪伴。真正內在裏的陪伴，是由理解、諒解、認同、陪伴犯錯（不是他一做錯便責罵）、理性解釋犯錯，並全然投入他們的生活、玩他們所喜愛的開始。

（AI生成示意圖）

家長們，在苦惱不知如何教養之前，請先跨出這一步，我相信你會有意想不到的收穫，而且不用太費功夫。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

一位在職爸爸，希望透過遊戲治療的方法令家長們輕鬆在家教育小孩。「家」 是教育的起步點，如能在小朋友成長早段介入，往後就能輕鬆管教。家長和小朋友的誤會往往是大家頻率sync不到所致，我會透過這平台讓大家重新認識你的小孩。

袁志楓Jack 兒童遊戲治療師

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