IB狀元2026｜6位英基IB狀元滿分秘訣 自創「加長版番茄鐘」溫習法 先攻弱科有着數

IB狀元｜國際文憑大學預科課程（IBDP）向來是學術與時間管理的雙重考驗。今年，英基學校協會（ESF）共誕生了27位45分滿分狀元。《親子王》特別邀請其中六位，分享他們如何根據個人特質制定溫習策略、時間表與減壓良方，助一眾準考生備戰領航。

今年，英基學校協會（ESF）共誕生了27位45分滿分狀元。（圖片來源：受訪者提供）

IB狀元Kayle：自創「加長版番茄鐘」 藝術創作防大腦「死機」

英基西島中學 Kayle Ho（圖片來源：受訪者提供）

溫習與時間分配：

就讀英基西島中學的Kayle，深知IB考試期濃縮在短短兩周內，對考生的體力與專注力是極大考驗。為此，她自創了一套「加長版番茄時鐘法」：將傳統的短暫休息拉長，嚴格執行「溫習兩小時、休息一小時」。她發現這能有效鍛煉應試耐力（Stamina），避免大腦過早疲勞。

減壓方法：

Kayle強調，休息的這一小時絕不能隨便滑手機打發。她會預先規劃好「放鬆任務」，例如出門散步，或是留在家中畫畫、做平面設計。「我要求自己溫習時必須全神貫注，這樣到了休息時間，才能毫無罪惡感地徹底放鬆。」對這位立志行醫的理科生而言，藝術創作正是她平衡高壓的最佳情緒出口。

IB狀元Phoebe：早着先機攻克弱科 堅持練舞拒絕「閉關」

英基沙田學院 Phoebe Chan（圖片來源：受訪者提供）

溫習與時間分配：

英基沙田學院的Phoebe形容IB是一場長期消耗戰。由於深知英文及論文寫作是自己的「軟肋」，她的策略是「不拖延，早起步」，透過頻繁練習，並主動尋求老師協助修正寫作思路，以恆常的進度取代考前通宵死記。

減壓方法：

面對繁重課業，不少考生會選擇放棄興趣，但自三歲起習舞、曾奪得舞蹈盃冠軍的Phoebe卻堅拒盲目犧牲。「如果你對某件事充滿熱誠，自然能擠出時間。」她認為備考期間很容易陷入自我孤立的狀態，而堅持跳舞正好讓她維持正常的社交生活，找回身心平衡。

未來計劃赴倫敦帝國學院修讀工程學的Phoebe，無懼該學科由男性主導。她曾參與理工及城市大學的實驗室項目，更與同學共同創辦專為女生而設的編程交流活動「Code Hers」及「Code for Life」，建立女性創科社群。她期望海外升學能開拓國際視野，盼「學成後將多元觀點與新思維帶回香港，豐富並回饋本地社群。」

IB狀元John：試算表Checklist增成就感 學習在低潮中「放過自己」

英皇佐治五世學校 John Tsui（圖片來源：受訪者提供）

溫習與時間分配：

「如果以10分為滿分，我覺得IB的難度絕對高達八分。」來自英皇佐治五世學校的John，毫不掩飾自己曾陷入溫習進度不如預期的內疚與低潮。為了嚴格自律，他利用手機App「Forest」種植虛擬樹木來強逼自己遠離手機；同時建立了一個涵蓋所有考試綱要的Google試算表，每完成一個項目就打剔。看着清單裏的項目逐項完成，不僅進度一目了然，更為他帶來極大滿足感。

減壓方法：

John認為，長達兩個月的衝刺期，心態決定一切。他的減壓心法是「學會寬恕自己」，用正面態度面對進度落後，而不是陷入自責。同時，他也懂得辨識輕重緩急，在臨近考試時果斷暫停模擬聯合國等課外活動，減輕肩上負擔，專心朝港大醫科的目標邁進。

IB狀元Riccine：Notion嚴訂死線 善用每分每秒

英皇佐治五世學校 Riccine Lin（圖片來源：受訪者提供）

溫習與時間分配：

同樣來自英皇佐治五世學校、未來計劃從醫的Riccine，是個極度講求條理的人。她習慣使用「Notion」日曆軟件規劃待辦事項，為每個任務設定嚴格deadline。她發現環境對專注力影響極大，因此會前往圖書館或咖啡室溫習，避開家中的安逸感。在考試最密集的日子，她甚至只花15分鐘用膳，在兩場考試的短暫間隙中爭分奪秒重溫筆記。

減壓方法：

數學科曾是她的致命傷，數學卷一失利一度讓她大受打擊。但她迅速靠着「大量操卷」找回節奏，不讓一份卷失準拖垮全局。作為校隊成員，打籃球曾是她最重要的紓壓管道，但在公開試當前，她也理性地選擇暫時放下興趣，將精力全盤投放在學業上。

IB狀元Neil：靈活變通拒絕死讀書 圖書館溫習避開家中誘惑

英基沙田學院 Neil Hui（圖片來源：受訪者提供）

溫習與時間分配：

來自英基沙田學院的Neil沒有制定刻板的時間表，而是因應每日進度靈活微調。他的秘訣是「對症下藥」：生物科靠「閃卡」（Flashcards）配合操卷；化學科則不能單靠死記，必須主動發問徹底弄懂概念；至於主觀性強的英文和經濟科，他會與老師一起練習寫作，並分析和探討標準答案。為了避開家裏的零食與打機誘惑，臨近考試時，他平均每日會跟同學在圖書館閉關六至七小時，互相提點。

減壓方法：

立志入讀醫科的Neil，平日會透過打欖球和攝影來抽離書本。他認為，懂得在圖書館專心致志，離開圖書館後藉着運動揮灑汗水，才是維持長期戰鬥力的不二法門。

IB狀元Scarlet：嚴守「不熬夜」底線 靠跳舞排解高壓

英基沙田學院 Scarlet Ko（圖片來源：受訪者提供）

溫習與時間分配：

同屬英基沙田學院的Scarlet曾奪得The BOUNCE舞蹈比賽冠軍及全港青少年舞蹈精英大賽金獎。 她指出，IB最大的挑戰在於六個學科的時間平衡。備考首要任務是「坦誠面對弱項」，她選擇迎難而上，積極向老師求教較弱的英文科。在考前一天，她會將大部分時間鎖定在操練歷屆試題（Past Paper）上。不過她坦言，操卷很容易不知不覺就熬夜，為此她特別制定了嚴格的作息表，硬性規定就寢與進食時間，堅守「不通宵」的底線。

減壓方法：

「充足的睡眠與良好的飲食，讓大腦有充分休息才能發揮最佳水準。」Scarlet在應付第一場商科（Business）考試時，就是靠着深呼吸與平穩的心態來克服緊張。此外，曾在多項舞蹈比賽奪獎，跳舞不僅是她流汗紓壓的利器，更讓她與學校社群保持緊密連結，在備考期間依然擁有強大的同儕支持網絡。

文：林詩敏

圖：受訪者提供

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