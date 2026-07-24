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爆旋陀螺結合模擬課堂 港澳信義會明道小學體驗日全方位學習 附報名方法｜小一入學

親子
更新時間：16:01 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:01 2026-07-24 HKT

想讓孩子提早感受小學的學習樂趣？位於調景嶺的港澳信義會明道小學將舉辦「我是小學生之爆旋陀螺2026」模擬上課體驗活動，更可玩爆旋陀螺，歡迎K2至K3的學生及其家長參與。

小一入學｜港澳信義會明道小學體驗日爆旋陀螺結合模擬課堂

港澳信義會明道小學一向致力推動全方位學習，當日家長可透過簡介會深入了解學校的辦學理念與特色課程。小朋友則可親歷早會、班主任課，並體驗中、英、數、體四科的趣味課堂，最後更可參與模擬的「明道畢業禮」！現場還特設深受孩子歡迎的爆旋陀螺對戰活動，歡迎自備陀螺前來切磋。凡出席的學生更可獲贈學校自編教材一本。活動分兩場進行，名額共200名，額滿即止，各位家長可透過以下連結或掃瞄二維碼報名。

（圖片來源： 港澳信義會明道小學）
（圖片來源： 港澳信義會明道小學）
（圖片來源： 港澳信義會明道小學）
（圖片來源： 港澳信義會明道小學）
（圖片來源： 港澳信義會明道小學）
（圖片來源： 港澳信義會明道小學）

升中派位派首三志願達100%

學校於2025/26年度升中派位中，交出極為亮麗的成績表，畢業生獲派首三志願的成功率高達100%，遠高於全港平均水平91%。明道小學歷年的升中派位表現一向穩定，過去數年獲派首三志願的成功率均穩定保持在97%至99%的極高水平；近年該校畢業生升讀不少熱門中學，如協恩中學、張祝珊英文中學、聖保羅書院、皇仁書院、英華書院、聖馬可中學、迦密主恩中學、基督教宣道會宣基中學、聖傑靈女子中學、景嶺書院、九龍真光中學等。

港澳信義會明道小學（圖片來源：受訪者提供）
港澳信義會明道小學（圖片來源：受訪者提供）

推行「五大素養」教育

港澳信義會明道小學致力為學生營造愉快且具啟發性的學習環境，重視培養學生的自主學習能力與正向價值觀，並推行「五大素養」教育，培育學生的終身學習及閱讀能力、合作與溝通能力、創意及解難能力，還有要實踐聖經真理與健康方向，也要做個服務他人的良好公民。

於學科方面，學校積極將跨學科STEM元素與趣味遊戲融入日常教學，並善用資訊科技進行互動學習，激發學生的探索精神與創新思維；亦大力推動雙語環境，透過多元化的課堂活動、故事閱讀及情境對話，讓學生在輕鬆自然的氛圍中提升語言能力，實現德、智、體、群、美、靈的均衡發展。

（圖片來源： 港澳信義會明道小學校網）
（圖片來源： 港澳信義會明道小學校網）

港澳信義會明道小學體驗日
日期：9月6日（星期日）
時間︰ 13:00 - 15:00（第一場）、
14:45 - 16:45（第二場）
地址︰將軍澳彩明苑彩明街7號
對象： 2026年9月就讀K2 - K3學生及其家長（每個家庭最多2位家長陪同出席）
名額︰200名（額滿即止）
報名：＞＞按此＜＜
註：參加者需自備1本圖書、鉛筆、擦膠

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