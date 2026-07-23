擁抱未來 從社區創變開始 如何實踐「Future Ready School」｜許定國校長隨筆

在科技與社會急速轉型的21世紀，教育的核心命題已悄然轉變。傳統以「知識灌輸」為主的教學模式，已不足以應對由人工智能、大數據與全球化帶來的未知挑戰。當前的教育願景，是將學校構建為一所「未來準備就緒學校」（Future Ready School）。其核心理念在於開闊學生的未來視野，不再讓學習局限於課本，而是着重培育學生具備21世紀必備素養：同理心、創意思維、數碼能力、團隊協作及解決現實問題的能力，讓他們在踏入社會前，就已做好適應未來的萬全準備。

課程設計及學與教特色

要落實「Future Ready School」的藍圖，學校在課程與教學法上必須進行根本性的變革。首先，在跨學科與真實情境的課程設計方面，要打破傳統學科孤立分科的限制，不再單純着重課本知識與應

試技巧，而應透過跨學科專題研習（PBL），圍繞真實世界的社區痛點展開教學，引導學生走出校園、觀察社區，並在真實情境中發現需要改善的問題。

（AI生成示意圖）

在以學生為中心的學與教模式上，我們從傳統教師單向灌輸、學生被動接收的模式，轉變為強調體驗式學習與「動手做（Learning by Doing）」。在此模式下，教師的角色轉型為學習的引導者與夥伴，鼓勵學生勇於嘗試，並在挫折考驗與持續修正原型設計的歷程中，建立不懼失敗的創新韌性。

在技術融合與實踐載體上，資訊科技不再只是輔助教學的工具（如電子白板），而是成為學生解

決現實問題的強大武器。學生會學習並活用新穎的數碼科技工具，例如人工智能、3D打印技術及地

理空間數據等，將天馬行空的創意轉化為具體的實踐行動。

（圖片來源：「荃灣時光隊長」網站圖片）

當設計思考遇上社區保育的絕佳土壤。以學生項目「荃灣時光隊長」（https://arcg.is/u0WX90）為例子，過程中體現未來數碼素養與設計思考（Design Thinking），同學運用了完整的設計思考五步驟（同理、定義、構思、原型、測試）來解決社區保育問題：

（圖片來源：「荃灣時光隊長」網站圖片）

•同理與定義： 同學們實地觀察了南豐紗廠與三棟屋博物館，並深入訪問同學和家長，發現許多人對大窩口周邊豐富的歷史文化認識非常片面。於是，他們將問題定義為：「我們如何可以用地圖和科技，令同學和家長更容易認識大窩口六個文化地點？」

同學們實地觀察了南豐紗廠與三棟屋博物館，並深入訪問同學和家長，發現許多人對大窩口周邊豐富的歷史文化認識非常片面。於是，他們將問題定義為：「我們如何可以用地圖和科技，令同學和家長更容易認識大窩口六個文化地點？」 •構思與原型製作： 為了做出清楚又好玩的介紹，同學們大膽結合了傳統工藝與現代數碼科技，設計出兩大核心成果 ──（1）空間數據互動地圖：學生學會篩選、辨別網上資訊的真偽與可靠性，將海壩村古屋、三棟屋博物館、南豐紗廠及芳園書室等六個文化地點的歷史故事，轉化為空間數據與數碼資訊，嵌入團隊精心設計的空間數據互動地圖中。（2）QR地圖透光浮雕：同學們運用3D打印技術，克服了材料選擇與尺寸對應的技術困難，製作出精美的透光浮雕相框。用手機掃描相框上的QR code，便能瞬間連結他們建立的線上互動地圖。

為了做出清楚又好玩的介紹，同學們大膽結合了傳統工藝與現代數碼科技，設計出兩大核心成果 ──（1）空間數據互動地圖：學生學會篩選、辨別網上資訊的真偽與可靠性，將海壩村古屋、三棟屋博物館、南豐紗廠及芳園書室等六個文化地點的歷史故事，轉化為空間數據與數碼資訊，嵌入團隊精心設計的空間數據互動地圖中。（2）QR地圖透光浮雕：同學們運用3D打印技術，克服了材料選擇與尺寸對應的技術困難，製作出精美的透光浮雕相框。用手機掃描相框上的QR code，便能瞬間連結他們建立的線上互動地圖。 測試與優化：在學校的攤位日上，團隊邀請了大量同學與家長現場試玩數碼地圖，並認真聽取使用者意見（如字體大小、增加圖畫與圖示等），展現了持續改善產品的敏捷思維（Agile Mindset）。

這兩年，本校參與了「賽馬會成長『機』地」計劃，正是將「Future Ready School」理念付諸實踐。

（AI生成示意圖）

讓每位學生成為未來的創變者

學習不再是為了應付未來的試卷，而是為了應付未來的世界。只要給予適當的科技工具與引導，小學生同樣具備洞察社會、自主研發並解決現實問題的能力。未來，本校將繼續深化此課程模式，引領更多學生成為與時並進、造福社區的「未來準備就緒」新一代。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

教育碩士 （課程與創新教學 / 資優教育） 。從事教學20多年，長於推展STEM及資優教育。曾任香港課程發展議會委員，曾獲 「第九屆香港海華師鐸獎」 、 「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。

佛教林炳炎紀念學校 許定國校長

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