升小一20個誤區逐點擊破 從選校到面試 幼稚園+小學校長實用貼士 ｜《親子王》新一期精選

一個學年已終結，代表新一批幼稚園適齡學童及家長，開展面對2027 - 28學年的小一入學程序。即使大部分家長已經很「熟書」，然而想一蹴而就，仍需小心避開一些常見誤區，讓整個升小流程更為順暢，德信幼稚園林婉珊校長及保良局朱正賢小學高凱聯校長，分別為家長逐點擊破誤點，以下先預告當中的8個誤點。

認清小學類別

本地小學主要分為四大類別：官立、津貼、直資及私立。官立學校由教育局全資及直接營辦，津貼學校多由辦學團體如宗教或慈善團體營運，開支由政府全額資助。直資學校具備資助與私立元素，按合資格學生人數獲政府部分資助，至於私立學校由辦學團體全資自資經營，因而享有極大辦學與課程自主權，如提供IB、IGCSE或GCE A-Levels等被國際廣泛認可的學制。

（AI生成示意圖）

第1誤區 ：填表與報名

德信幼稚園林婉珊校長坦言，自行分配學位階段中，由於是依據「計分辦法準則」分配學位，家長本來就難具體掌握有意報讀該小學的數據。「畢竟計分制牽涉太多因素，包括：父 / 母 / 兄 / 姊為該小學的畢業生、就讀的兄 / 姊人數、宗教等，所以落空是正常的，家長不用太失望。」不過，既然自行分配可選擇一間心儀的官立或資助小學而不受校網、地區限制，林校長認為家長向着心儀目標進發也不為過，而且也可以造就「1-1-1」這個叩門必備條件。

德信幼稚園林婉珊校長（圖片來源：受訪者提供）

誤點1：自行階段太保守：手持25分或30分的「世襲生」，無疑較大機會爭取心儀學校學額，但如手持20者，也未必沒有機會。

「在現今出生人口下降，適齡入學幼兒人數銳減下，家長可考慮『適度進取』地選校，例如：20分的家長也可嘗試報讀熱門的小學，近數年事實顯示，也不是無機會。」

誤點2：「大抽獎」甲部留空：很多家長會兵行險着，以為甲部留白，電腦會「自動編排」抽乙部學校。

「在電腦系統分配學額中，會優先處理家長的甲部選項，然後才處理乙部。若家長最心儀的小學也屬本區，建議可在甲、乙兩部也填寫該校。」

第2誤區：選校與策略

家長常常掛在口邊的「Band 1小學」，必須要再次釐清：沒有Band 1小學，只有Band 1學生，Banding是學生個人努力爭取得來，不過一所Band 1學生較多的小學，整體成績必然提升，這些當然是學校的「CV」。有四次擔任統一派位中心主任的經驗，保良局朱正賢小學高凱聯校長建議家長選校時，應先檢視子女的性格與學習特質，選擇能培育孩子、促進全面發展的校園，比單純追求名校更有利於孩子的長遠成長。「在自行分配學位階段，家長只能為子女選擇一所學校，這唯一的決定會令家長感到難以取捨。

小一銜接活動（圖片來源：受訪者提供）

誤點3：迷信神校光環：神校多人傾慕，但有否衡量學校的教學模式？盲目跟風，即使子女成功入讀，也會格格不入。

「迷信神校光環：神校多人傾慕，但有否衡量學校的教學模式？盲目跟風，即使子女成功入讀，也會格格不入。」

誤點4：交通配套：香港雖說面積不大，不過跨區報讀的話，還需認真研究交通時間。

「現時很多家庭也有私家車，而香港的公共交通運輸系統也夠全面，因此往往忽視了交通與地區配套，舟車勞頓不僅影響孩子精力，也影響家庭生活，要認真規劃。」

保良局朱正賢小學高凱聯校長 （圖片來源：受訪者提供）

第3誤區：面試準備

如果家長為孩子報讀直資或私立小學，又或會有叩門打算的話，都需要好好預備面試。幼兒對於面試概念模糊，家長給予適度訓練是有現實需要，林婉珊校長提醒家長，可以積極參與幼稚園所舉行的升

小一講座，當中必然有家長所需要的有用資訊，包括一些面試技巧。「我們分別在9月和5月舉行『小一選校』講座及『小一銜接』家長會，讓家長掌握升小選校資訊，以及校本幼小銜接課程，建議家長應該抽空出席，因為每所幼稚園都累積了多年經驗，也能察覺到升學趨勢。」

（圖片來源：受訪者提供）

誤點5：背誦答案：為了應付面試，家長或會要求子女死記硬背坊間「天書」的標準答案。

「雖然幼兒的表達能力未完全成熟，面試時容易出狀況，但幼兒獨特的見解，具邏輯思維及判斷力更為重要。與其背答案，家長平日不如多跟子女交談，多從日常生活中學習，令孩子吸收知識於無形。」

誤點6：報讀大量面試班：孩子身心俱疲，最不想見的情況是面試時表現出焦慮或抗拒。

「報讀大量面試班，只會對幼兒構成無形壓力，當部分幼兒在缺乏空間思考的情況下，只是一直背誦答案，當面試時反而很大機會問非所答。如果家長考慮借助面試班訓練孩子，建議也是一個班起兩個班止為佳，給孩子充分休息。」

第4誤區：心態與日常準備

小一選校，不止是選一所學校，更要選一所能陪伴孩子成長的學校。高凱聯校長建議家長以子女的性格特質為先，只因小學階段對孩子的成長至關重要。

誤點7. 名氣決定一切：不止「神校」，不少地區學校也受家長追捧。

「隨着香港出生人口下降，本年度小一統一派位的滿意度有所提升，然而部分名氣較高的學校仍然競爭激烈，入學機會未見增加。相反，一些在社區默默耕耘、提供多元教育的學校，因人口下調而更易入讀。家長切勿認為名氣決定一切，孩子的性格特質永遠更應該重視，以免入讀後才發現跟不上程度或不適合，繼而引發焦慮與挫敗感。」

（圖片來源：受訪者提供）

誤點8：在孩子面前表現憂慮：家長在幼童面前流露太多擔心、焦慮，無形中將升學壓力轉移給子女，削弱他們在面試及日常學習中的自我表現與信心。

「家長有必要避免在子女面前過度焦慮，孩子心思細膩，大人的情緒會直接感染他們，影響孩子的信

心與表現。建議家長透過簡單運動、聽音樂等輕鬆活動，排解情緒。」

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（圖片來源：受訪者提供）

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（圖片來源：《親子王》）

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