4大方法規劃親子共讀時間 助SEN孩子建立穩定學習習慣｜SEN學堂

SEN學堂｜親子共讀作為一種結合語言刺激、情感交流與日常互動的介入方式，能為SEN（特殊教育需要）孩子提供結構化且可預測的學習節奏。對需要更多支持、較難維持注意力，或容易在活動拉長後出現抗拒的SEN孩子來說，「共讀時間怎麼安排」往往比「讀甚麼內容」更影響他們能否穩定參與。

SEN學堂｜4個實用做法 逐步養成穩定學習節奏

親子共讀被設計成短時間、多回合的形式，SEN孩子更容易理解活動的進行方式，也更有機會在每個片段中得到成功的回饋。很多研究與實務經驗也提醒我們，跟SEN孩子一起讀書不止是訓練語言與專注，還能創造親子之間安全、溫暖的相處時光。換句話說，讀書的過程本身，就是一種學習習慣的建立。接下來我們用「共讀時間規劃」的概念，透過四個實用做法，幫助SEN孩子逐步養成穩定的學習節奏，也讓親子互動變得更順暢、更穩固、更長久。

（AI生成示意圖）

方法1： 把共讀時間切成短段落

我們可以把共讀時間切成短段落，取代一次過讀很久。你不需要一開始就要求SEN孩子「坐定定聽完整本書」，而是改成一回合只做一小部分，做完就立刻收尾，讓孩子知道我們是一段一段去完成。對發展遲緩或注意力較弱的SEN孩子而言，短時間代表負擔更小、情緒更容易穩定；多回合則代表學習可以持續累積，而不是一次到位的壓力。家長可以依孩子當下的狀態抓緊時間，例如每回合約三分鐘，並且在每次回合結束時給予清楚的肯定。重點是把「成功」分散到每一段裏，讓孩子每次都更容易做到，也更願意期待下一回合。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

方法2： 用視覺時間表固定流程

固定流程也很重要，因為穩定的學習習慣需要可預期性。你可以運用視覺時間表或圖片提示，把整個共讀步驟固定下來，例如：選書→坐好→看圖→說一句（或指一下）→最後收書。當SEN孩子每次都看見相同的順序，就比較不會因為不知道接下來要做甚麼而感到焦躁或分心。你也可以加入

一致的時間訊號，例如計時器或播放某首固定音樂，讓孩子逐漸理解「時間到就結束」，而不是突然被終止或被硬性要求撐下去。這種做法能減少親子間的拉扯，讓孩子的學習更容易維持在穩定的狀態。

利用簡單的視覺圖卡或計時器建立固定流程，讓孩子清晰預見「下一 步 」。（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

方法3： 每回合設計「小任務」讀到一點點算完成

我們要在每個回合裏設計「小目標」，讓SEN孩子知道自己要做甚麼，而且做得到才算成功。這裏的目標不需要很複雜，你可以把它變成簡單的參與方式，例如：在第一回合先指讀封面或主角；在第二回合用手勢或指選回應問題；在最後一小段則複誦一個重複句、或完成一個關鍵句型。當孩子

能完成，就算只是指一下或說出一個詞，我們都要把重點放在「他有參與、有嘗試、有完成」。 如果某個回合孩子做得不穩，我們也不要硬撐，而是立刻把目標降到更容易成功的程度。只要每回合都能累積成功經驗，孩子就會更願意維持共讀的節奏。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

方法4： 固定收尾方式是「穩定」的關鍵

很多SEN孩子不是不想讀，而是因為不確定要讀到甚麼時候，或結束方式不一致，導致情緒在收尾時變得難以調整。因此你可以設計同一套「收尾儀式」，例如指一指最後一頁、說「讀完了」、收回書籍並給予一個小小的肯定。你也可以用貼紙或簡單口令作為結束訊號，但要確保每次都一致、

步驟短而明確。當SEN孩子知道做完某個步驟就代表完結，他們就比較能接受活動的終點，情緒也會更平穩。久而久之，孩子就會把共讀的流程與安全的結束連結起來，進而形成穩定的學習習慣。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

親子共讀要幫助SEN孩子建立穩定學習習慣，關鍵通常不是把時間拉得更長，而是把節奏變得更可預測、更易完成。用短時間多回合降低壓力，再透過固定流程讓孩子知道下一步；同時在每回合設計小目標，讓孩子在嘗試中累積成功感；最後用一致的收尾儀式讓孩子理解何時結束。當SEN

孩子在共讀中感到安全、被接住、也看見自己能做到一點點，他們就更願意重複，也更容易把「讀書」變成日常中穩定的一部分。每個孩子的節奏不同，家長要保持耐心與彈性，透過觀察與調整，讓共讀真正成為孩子期待的學習窗口。

Natalie Sun（圖片來源：受訪者提供）

Natalie Sun

香港大學教育碩士、資深教師及 繪本作家。通過在本地及國際學校的 教學經驗，以及在各種各樣的研究發 現，SEN家長的壓力並非僅來自於孩 子的學習問題，而是多方面因素的交織。每位SEN家長都有獨特的處境， 找到適合自己家庭的應對方式才能有 效紓解壓力，維持家庭和諧。

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