小一面試班死記硬背 專家警示：長遠恐變「死讀書」葵青區2所A++「免費幼」推介｜趙榮德升學信箱

不少直資及私立小學都於4-9月進行面試，有家長為此課題想請教教育專家趙榮德，想知道究竟小學面試班的成效；另有家長想了解葵青區有哪些優質的免費幼稚園，即睇趙榮德分析與推介。

小學面試班死記硬背

家長問：

我見到有些面試補習班，聲稱可以考入某些名小學，想請問讓孩子讀這些面試班真的有用嗎？

趙Sir答：

如果面試補習班自稱有學生考入某些名小學，就算是事實，也是急功近利的做法。短期看來可能有成效，長期而言卻是後患無窮。家長或許會問為甚麼？因為這類面試補習班通常是從家長渠道收集某名校的面試題目，然後強逼參加的學生背熟答案，再由補習老師做模擬面試，單純訓練學生的背誦能力。這樣死記硬背答案，主要有兩個大缺點。首先是「背誦不等於理解」，理解才可以靈活推理。背誦的話，考生只要稍微緊張便會記不起答案，結果前功盡棄，立即出局。

（AI生成示意圖）

其次是學生會「習慣死記讀書」，即使幸運過關，孩子往後也會習慣用死記方式讀書，不再帶着問題去閱讀課文，亦不着重理解內容。曾有某名小學校長察覺，一批來自某幼稚園的學生升上小三後，因課程要求高度理解而跟不上進度，導致在堂上無心聽講，成績大幅下滑。後來校長發現該幼稚園一向要求學生死記答案，自此該名校便減少取錄該幼稚園的學生。因此，報讀這些面試補習班，對培養小朋友的學習態度及長遠考入名小學，實際上沒有好處。

葵青區2所A++「免費幼」推介

家長問：

我住在葵青區，替小朋友報了四所幼稚園，分別是：平安福音堂幼稚園（青衣）、天主教聖多默幼稚園、禮賢會荔景幼兒園、路德會青衣城幼兒園。請問哪一所比較好？

天主教聖多默幼稚園（圖片來源：Oh爸媽）

趙Sir答：

你替小朋友報讀的四所學校，全部都有參加「幼稚園教育計劃」（簡稱「計劃」或「免費幼」）。這些學校的課程均以培養幼兒德、智、體、群、美五育各方面的平衡發展為目標。參考教育局的幼稚園評核報告，本人給予這四所學校的評級（從A++至A-）各有不同。當中天主教聖多默幼稚園與禮賢會荔景幼兒園均獲得最高的A++評級，表現最為突出，值得家長優先考慮。至於另外兩所學校，平安福音堂幼稚園（青衣）獲得A+評級，而路德會青衣城幼兒園則獲得A評級。家長可以根據「就近入學」的原則，視乎交通便利度來作出最終決定。

禮賢會荔景幼兒園（圖片來源：禮賢會荔景幼兒園）

34校網4所「世襲超收額」排名最高的學校

家長問：

請問在34校網中，聖公會聖十架小學、馬頭涌官立小學、保良局何壽南小學及農圃道官立小學，哪一所的排名較高？

趙Sir答：

若以「世襲超收額」（即自行分配學位階段因家長在該校任職或兄姊在該校就讀而必獲取錄的人數）來為34校網的17所小學進行排位，根據去年的數據分析，這四所熱門小學之中，以保良局何壽南小學排名第一。緊隨其後的是馬頭涌官立小學，以及排名第三的聖公會聖十架小學，而農圃道官立小學則排名第四。家長在選校填表時，可參考上述的熱門程度與排名來作適當的調整。

保良局何壽南小學（圖片來源：Oh爸媽）

趙榮德

．香港輔導教師協會榮譽顧問

．前喇沙書院副校長

曾任香港輔導教師協會主席八年，著有《不一樣的家長》及《趙Sir教Grammar》等22本書。

Facebook專頁@趙Sir之友

趙榮德（趙Sir），香港輔導教師協會榮譽顧問，前喇沙書院副校長。（資料圖片）

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