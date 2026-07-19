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夏天貪涼易陰暑「凍親」脾胃 中醫提醒「三要三不要」2款夏日護陽食療推介｜親子健康

親子
更新時間：12:48 2026-07-19 HKT
發佈時間：12:48 2026-07-19 HKT

親子健康｜7月盛夏來臨，暑假開始，小朋友最開心的莫過於吹着冷氣、吃着雪糕。但家長很快發現，孩子變得胃口差、吃飯不香，甚至容易腹瀉、手腳冰冷、精神萎靡？這在中醫稱為「陰暑」，根源往往不在於「熱」，而在於「寒」。

甚麼是「陰暑」？

很多人以為中暑就是「陽暑」 —— 在高溫下暴曬、大量出汗後出現頭暈、口渴、發熱，但其實夏天還有一種更常見的「陰暑」：

  陽暑 陰暑
成因 高溫暴曬、大量出汗 貪涼受寒（吹冷氣、食凍飲）
症狀 高熱、口渴、面紅、大汗 發冷、頭痛、無汗、腹瀉、胃口差
調理方向 清熱解暑（如綠豆湯） 溫中散寒、健脾祛濕

陰暑的本質是「外寒內濕」：冷氣、冷飲讓寒氣從皮膚或口鼻侵入，束縛體表陽氣；同時寒涼損傷脾胃，導致運化失常，濕氣內生。這就是為甚麼小朋友吹冷氣、吃雪糕後，反而容易感冒、腹瀉、沒胃口。

（AI生成示意圖）
（AI生成示意圖）

雪糕、刨冰、凍飲　中醫怎麼看？

說到吃冰，家長可能會有疑問：「夏天那麼熱，完全不能吃冰嗎？」其實，《本草綱目》中確有記載冰能「解煩渴，消暑毒」，說明冰本身具有降熱消暑的功效。但李時珍亦同時提醒，冰性大寒，「脾胃虛寒者勿食」，強調不可濫用。換句話說，冰可以作為偶爾的「療法」，但絕不適合成為日常的「飲料」。夏天過度食用凍飲，對小朋友有三重影響：

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）
  1. 寒傷脾陽，運化失職：脾胃喜歡溫暖，討厭寒涼。雪糕、刨冰等低溫食物進入胃中，如同「冷水澆火」，直接損傷脾胃陽氣。陽氣不足，無法運化食物，就會出現胃口差、腹脹、大便稀溏、舌苔白膩；
  2. 寒凝氣滯，不通則痛：寒性收引，會使氣血運行不暢。小朋友吃太多冷飲後，容易出現陣發性腹痛（尤其肚臍周圍），這就是寒凝氣滯的表現。長期如此，可能影響腸道蠕動功能；
  3. 濕濁內生，形成惡性循環：脾主運化水濕，脾胃受傷後，水濕無法正常代謝，就會在體內堆積成「濕濁」。濕性黏滯，會進一步阻礙氣機，讓孩子覺得身體沉重、精神疲倦、口淡無味，形成「越沒胃口→越想吃冰→脾胃越虛」的惡性循環。

為甚麼吃冰後反而更渴？凍飲只能暫時降低口腔溫度，但會損傷脾胃運化功能，導致津液無法正常輸送到全身，出現「越喝越渴」的假性口渴。

（圖片來源：Shutterstock）
（圖片來源：Shutterstock）

守住脾胃陽氣　三要三不要

想要孩子度過一個健康暑假，飲食與生活習慣需遵循「護陽」原則。

三不要

  1. 不要空腹吃冷：雪糕、冰水盡量避免空腹食用，以免直接刺激胃腸黏膜；
  2. 不要冷氣直吹：睡覺時冷氣出風口不要對着孩子，尤其要保護肚臍（神闕穴）和背部，這兩個部位最容易受寒；
  3. 不要過度清淡：夏天出汗多，消耗大，若只吃白粥青菜，營養不足且易傷陽氣，適量攝取蛋白質（如雞肉、魚肉）是必要的。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

三要

  1. 要吃「溫」性食物：俗語說「冬吃蘿蔔夏吃薑」。早晨適量食用薑，可以溫升陽氣，幫助脾胃運化；
  2. 要喝「溫」水：即使天氣熱，也建議讓孩子喝常溫水或溫水，減少冰水對腸胃的刺激；
  3. 要適度出汗：每天安排適量戶外運動，讓身體自然出汗，有助於排出濕氣，通暢氣機，但出汗後需及時擦乾，避免吹風受涼。
（圖片來源：Freepik）
（圖片來源：Freepik）

夏日護陽食療推介　溫而不燥
夏天調理脾胃，不宜大補，應以「溫中健脾、清淡易消化」為主。以下兩款食療，既能開胃，又不傷陽氣。

點擊圖片瀏覽夏日護陽食療詳情：

如果孩子已經「陰暑」了 怎麼辦？

若孩子出現怕冷、無汗、頭痛、腹瀉、胃口差等陰暑症狀，可先採取以下措施：

  1. 立即停止冷飲：改喝溫開水或生薑紅糖水（生薑三片加適量紅糖，煮水飲用）；
  2. 溫敷肚臍：用暖水袋或貼式暖包（注意溫度，避免燙傷）溫敷肚臍周圍15至20分鐘，幫助散寒；
  3. 輕柔按摩：順時針輕揉腹部，或按揉足三里穴（膝眼下三寸），幫助恢復脾胃運化；
  4. 及時就醫：若症狀持續或加重（如高燒、嚴重腹瀉），應及時就醫，排除其他疾病。
（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

媽媽的溫馨提示　媽媽也要防「冷氣病」

照顧孩子的同時，媽媽往往也是辦公室冷氣環境的「重災戶」。長時間吹冷氣，媽媽容易出現肩頸痠痛、手腳冰冷，甚至月經不調，這也是陽氣受損、寒濕凝滯的表現。
建議媽媽在辦公室準備一條小披肩或外套，保護頸背與膝蓋。下班後可用熱水泡腳15分鐘，驅散寒氣。媽媽身體溫暖，情緒才會穩定，才能更好地陪伴孩子度過暑假。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

結語　陽氣足，成長好

夏天是孩子生長發育的黃金期，而脾胃是氣血生化之源。保護好脾胃的陽氣，不僅能讓孩子胃口大開、吃得下，更能讓營養吸收得好，長得高壯。這個暑假，讓我們少一點凍飲，多一點溫暖。守住陽氣，讓孩子擁有健康活力的夏天。

古鎧綸中醫師
康河中醫診所顧問中醫師，中醫專欄作家，在香港行醫逾十年，曾獲英國外交部志奮領獎學金，留學劍橋。身為三孩之父，磨練出寶貴的育兒保健心得。他的經歷充滿生活智慧，關心解決家庭男女老少的疑難雜症。著作有《中醫爸爸的兒科天書》。

古鎧綸中醫師
古鎧綸中醫師

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