迎接呈分試新制全面解讀「88844222」 校長x老師x家長實戰貼士｜《親子王》新一期精選

教育局於2024年10月宣布，在2026學年小五下學期優化呈分試科目比重，他們將是出戰呈分試新制的學生；除了中英數三大主科，以及向來需呈分的視藝與音樂外，由常識科科分拆的科學科、人文科與首次納入呈分的體育科，將會一併計算。面對科目比重改變，家長既有溫習壓力，對部署呈分試更無從入手。其實只要更有策略，力求捍衛每一分，為呈分試打一場漂亮的仗！

科學科講究靈活

極推動電子學習的救世軍田家炳學校李安迪校長坦言，在過去學年，學生對科學科展現超強的投入感。「很多學生在上科學課時，會自發帶備各種意想不到的日常物品做實驗，如在測試物品導電性的課題中，有同學帶檸檬，也有同學在家中剪下自己的頭髮帶返校測試。」為了應對科學科的首次呈分試，學校部署重點是打破傳統盲點，幫助學生將這份「強大的動手能力」轉化為「學術得分」，並引導家長思維轉型。

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救世軍田家炳學校李安迪校長（圖片來源：受訪者提供）

人文科着重邏輯整理

早於2016年，保良局田家炳小學已自行分拆人文科及科學科，累積了多年經驗，李偉逑校長亦曾擔任「小學人文科課程規劃與管理工作坊」嘉賓講者。經過首學年完整人文科教學與評估，李校長形容學生的學習表現各有特色。「小一學生最大強項是充滿好奇心，樂於分享感受；惟年紀尚小，難以把觀察完整組織成文。」至於小四學生基礎常識記憶穩定，能靈活運用課本圖表作答。「他們的弱點集中在時事生活化題及綜合分析題，學生始終較少留意身邊社會議題，作答時容易只是單一角度切入，欠缺多角度思考。」

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保良局田家炳小學李偉逑校長（圖片來源：受訪者提供）

扭轉中文劣勢的習慣

專注於中文教學的Ms Zola，曾出版《中文寫作手冊》和《每週閱讀理解綜合練習》，說到中文之難，Ms Zola不諱言中文字筆劃多，對初小來說，單是認字寫字已大花功夫，升上高小面對呈分試，更講求溫習方法、學習態度和習慣。Ms Zola認為大家先不用判中文死刑，只要養成一個溫習習慣，已經能扭轉形勢，就是「糾正不小心錯誤」。

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「Ms Zola 寫作學院」Ms Zola（圖片來源：受訪者提供）

分：小心魔法趕走英文大意

升讀小五，面對下學期的英文呈分試，與其操練習，社交平台「程媽媽親職教育」的程媽媽認為，不如趁未開學，家長陪孩子煉成「小心魔法」。以英文呈分的閱讀理解來分析，程媽媽說大部部分的大意，如閱讀理解忘記轉Tense，全因為眼快手快、大腦跳線或未建立好檢查習慣所致，為了應付呈分試，家長趁暑假可以實行「英文版無痛魔法」，幫孩子精準補底。

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「程媽媽親職教育」程媽媽（圖片來源：受訪者提供）

趁放假多練數學

數學科如能穩奪高分，往往能調高整體成績。《備戰數學呈分試全攻略》一書的其中兩位作者：生命動力培訓及輔導有限公司總監、Kinetic Life 「腦力學習教室」主任導師寶寶老師（譚寶雲）與資深前小學數學科老師、Kinetic Life 「腦力學習教室」導師（數學科）Miss Ellen（劉麗珠），認為面對數學呈分，理應早於小四便準備，因為數學科是建構式學習，學新課題前必須先穩固已有知識，因此暑假是溫故知新的好日子。

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Kinetic Life 「腦力學習教室」導師（數學科）Miss Ellen（圖片來源：受訪者提供）

Kinetic Life 「腦力學習教室」主任導師寶寶老師 （圖片來源：受訪者提供）

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暑假玩不停 小心手足口病悄悄出現

近日香港及廣東地區手足口病個案明顯上升，不少家長開始擔心孩子在學校或遊樂場所會「中招」。有家長問：「有何方法避免感染？」現實是手足口病傳播力強，特別是在幼童群體中，很難完全隔絕。但家長若能掌握正確的預防觀念、及早辨識症狀，並配合適切護理，已能大大降低風險及減少不必要的恐慌。

（AI生成示意圖）

9歲港產棋王力壓127名強手奪冠！專訪余泓熹

「贏棋很快樂，因為我喜歡動腦筋擊敗對手！」眼前笑容燦爛的泓熹，今年只有九歲。平日面對功課簿總愛叫悶的他，一坐到棋盤前，卻能全神貫注兩小時。在早前的全國象棋賽事中，他經歷過連勝的興奮，也嘗過大意失誤的懊悔，最終憑着一顆冷靜的心，在全國賽U10組別創造歷史，為香港奪得首座冠軍獎盃。

（圖片來源：《親子王》）

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